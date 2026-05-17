La gran deuda de Tucumán Central sigue siendo jugar de visitante: qué pasó en el duelo contra Sarmiento de La Banda

La ilusión de Tucumán Central de cerrar la primera rueda con una sonrisa en condición de visitante se apagó en el final de la noche santiagueña. En La Banda, el “Rojo” de Villa Alem cayó 1 a 0 frente a Sarmiento de La Banda por la última fecha de la primera rueda del grupo B del Federal A y volvió a sufrir lejos de casa, una cuenta pendiente que continúa condicionando su campaña.