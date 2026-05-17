La gran deuda de Tucumán Central sigue siendo jugar de visitante: qué pasó en el duelo contra Sarmiento de La Banda

Resumen para apurados
- Tucumán Central cayó 1-0 ante Sarmiento de La Banda en Santiago del Estero por la fecha final del Federal A, agravando su déficit de puntos como visitante en el torneo.
- Pese a un planteo ordenado y chances claras falladas, un gol de media distancia de Israel Roldán sentenció la derrota del equipo de Arrieta en el cierre de la primera rueda.
- El 'Rojo' debe mejorar su eficacia ofensiva y sumar fuera de casa para mantenerse competitivo en la zona B, tras finalizar la etapa inicial con un rendimiento irregular.
La ilusión de Tucumán Central de cerrar la primera rueda con una sonrisa en condición de visitante se apagó en el final de la noche santiagueña. En La Banda, el “Rojo” de Villa Alem cayó 1 a 0 frente a Sarmiento de La Banda por la última fecha de la primera rueda del grupo B del Federal A y volvió a sufrir lejos de casa, una cuenta pendiente que continúa condicionando su campaña.
El equipo dirigido por Walter Arrieta realizó un partido inteligente durante buena parte. Ordenado defensivamente, compacto en todas sus líneas y con una propuesta clara de esperar y salir rápido, el “Rojo” logró incomodar a un rival que necesitaba ganar para cortar una larga sequía sin triunfos.
Durante el primer tiempo, el dueño de casa monopolizó la pelota, aunque careció de profundidad y claridad en los metros finales. Tucumán Central, firme en el fondo y con una sólida tarea colectiva, cerró espacios y prácticamente no pasó sobresaltos.
Sin embargo, más allá del esfuerzo táctico y la disciplina para sostener el resultado, al conjunto tucumano le costó demasiado hacerse dueño del balón y generar juego asociado. Esa dificultad para administrar la posesión terminó pesando en el desarrollo.
La historia cambió en el complemento. Tucumán Central adelantó unos metros sus líneas y mostró su mejor versión en ofensiva. Allí aparecieron espacios y el equipo encontró las situaciones más claras del partido. Primero lo tuvo Valentín Montenegro con una llegada franca que encontró una gran respuesta del arquero local Facundo Acuña. Más tarde fue el turno de Benjamín Ruiz Rodríguez, que también se topó con la seguridad del guardameta santiagueño, figura indiscutida de la noche.
Cuando parecía que el encuentro se encaminaba al empate, apareció la acción que terminó definiendo todo. Israel Roldán, que había ingresado en el entretiempo, tomó la pelota sobre la izquierda, encaró hacia el centro y sacó un remate espectacular desde afuera del área que se clavó en el ángulo derecho de Moyano. Un verdadero golazo que desató el festejo del público local y dejó sin respuestas al conjunto tucumano.
El impacto fue duro para Tucumán Central, que sintió el golpe y ya no logró generar situaciones claras en los minutos finales. Sarmiento retrocedió algunos metros, se refugió en defensa y defendió la ventaja con oficio hasta el pitazo final.
Luego del encuentro, Arrieta lamentó la derrota y reconoció que el equipo dejó escapar una buena oportunidad para sumar fuera de casa. “Fue un partido parejo, muy luchado y con poco fútbol. Ellos intentaron manejar la pelota y nosotros quizás no pudimos hacer eso. En el segundo tiempo tuvimos dos situaciones muy claras para convertir y no las aprovechamos. Después apareció ese remate desde afuera del área que terminó definiendo el partido”, analizó el entrenador.
El DT también hizo foco en una de las principales preocupaciones del equipo en esta temporada: el rendimiento cuando juega de visitante. “Nos está costando muchísimo afuera de casa. Hoy era un partido para ganar o, al menos, para llevarnos algo. Nos quedamos con las manos vacías y eso duele”, agregó.
Con esta derrota, Tucumán Central cerró la primera rueda dejando una imagen competitiva desde el funcionamiento, aunque otra vez sin premio en el resultado. El desafío ahora será sostener la solidez mostrada por momentos, mejorar la eficacia en ataque y empezar a sumar fuera de Tucumán si es que pretende mantenerse en la pelea dentro de una zona tan pareja como exigente.