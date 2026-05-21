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Mauricio Macri volvió a tomar distancia de Javier Milei y criticó su visión sobre la gestión del Estado

Además, prepara una gira del PRO por Tucumán, Salta y Catamarca para relanzar el partido en el norte argentino.

Mauricio Macri lidera el PRO.
Mauricio Macri lidera el PRO.
Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • Mauricio Macri criticó este jueves en la Universidad Austral la gestión y el liderazgo del presidente Javier Milei para marcar distancias entre el PRO y el oficialismo.
  • Macri señaló que Milei prioriza el discurso sobre la ejecución práctica. Al mismo tiempo, el expresidente organiza una gira por el norte argentino para fortalecer a su partido.
  • El movimiento de Macri busca recuperar la identidad propia del PRO de cara a las elecciones de 2027, evitando que la fuerza partidaria sea absorbida por el oficialismo.
Resumen generado con IA

Mauricio Macri volvió a marcar diferencias con Javier Milei al cuestionar el modo en que el mandatario ejerce el liderazgo político y entiende la gestión del Estado. El expresidente advirtió sobre los riesgos de privilegiar la dimensión discursiva por encima de la implementación concreta de las políticas públicas.

Durante una exposición en el marco del Foro de Presidentes sobre Política y Democracia, realizado este jueves en Universidad Austral, Macri sostuvo que Milei expresa un liderazgo atravesado por una fuerte carga emocional y una profunda construcción teórica de sus ideas, aunque consideró que demuestra menor interés por la ejecución práctica de las medidas de gobierno. 

En ese contexto, afirmó que el líder libertario parece asumir un rol más cercano al de un “profeta” que al de un administrador tradicional del Estado.

El fundador del PRO también analizó las dificultades actuales para consolidar liderazgos técnicos o moderados en un escenario político atravesado por la sobreinformación y la lógica del impacto permanente. Según planteó, cuando la situación económica no golpea directamente el bolsillo de la sociedad, la política pierde centralidad y se vuelve más complejo instalar figuras enfocadas exclusivamente en la gestión, consignó el diario "Ámbito".

Al mismo tiempo, Macri remarcó la importancia del trabajo en equipo y de la organización para sostener procesos de transformación política y económica. “Todo lo que estamos viviendo, lo que lo balancea es el trabajo organizado en equipo”, afirmó, y agregó que “si todo es solamente una rosca y anuncios que no tienen contenido, no funciona”.

En otro tramo de su exposición, el exmandatario definió al poder como “una herramienta maravillosa para construir y transformar”, aunque subrayó que pierde sentido si no logra traducirse en mejoras concretas para la sociedad. “Las cosas hay que hacerlas realidad”, insistió.

Macri también vinculó el desarrollo de los países con la formación de perfiles técnicos y profesionales especializados. “Si el mundo mide la potencia de los países por la cantidad de ingenieros que egresan por año, debe tener un valor”, señaló al defender la necesidad de fortalecer estructuras de gestión y cuadros técnicos.

Macri y una gira del PRO por el norte

En paralelo, Mauricio Macri volverá a involucrarse de lleno en la estrategia política del PRO con una gira por el norte argentino, que incluirá actividades en San Miguel de Tucumán, Salta y San Fernando del Valle de Catamarca.

La recorrida apunta a fortalecer la presencia territorial del partido en una región donde el macrismo busca reconstruir volumen político y comenzar a ordenar candidaturas de cara a 2027.

En el entorno del expresidente sostienen además que el PRO necesita recuperar identidad propia en medio de una convivencia cada vez más incómoda con La Libertad Avanza. La estrategia incluye reactivar estructuras provinciales y consolidar dirigentes locales para evitar que el partido quede absorbido por el oficialismo libertario en futuros acuerdos electorales.

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