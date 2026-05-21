Alarma en la selección argentina: qué lesión sufrió "Dibu" Martínez

Resumen para apurados
- El arquero Emiliano Martínez sufrió una lesión en un dedo durante la final de la Europa League en Turquía, encendiendo alarmas en la selección argentina de cara al Mundial 2026.
- Martínez disputó todo el partido con dolor antes de consagrarse campeón con Aston Villa. Este viernes se realizará estudios médicos para confirmar la gravedad y si hay fractura.
- Su entorno asegura que el Mundial no corre riesgo. El cuerpo técnico de Scaloni sigue de cerca su evolución de cara al debut del seleccionado argentino el próximo 16 de junio.
Emiliano Martínez encendió las alarmas en la selección argentina de cara al Mundial 2026 después de revelar que sufrió una lesión en uno de sus dedos durante la entrada en calor previa a la final de la Europa League, en la que Aston Villa goleó 3 a 0 a Friburgo y conquistó un título histórico en Turquía.
El arquero campeón del mundo sorprendió al contar que disputó toda la final con dolor y con dificultades para controlar la pelota. “Me rompí el dedo en la entrada en calor. Nunca me había pasado algo así. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para otro lado”, confesó después de la consagración.
Pese a la molestia, el marplatense completó los 90 minutos, sostuvo el arco en cero y volvió a responder en un partido decisivo, una costumbre que ya parece parte de su carrera. Con esta nueva conquista, Martínez mantiene una impactante estadística: ganó las siete finales que disputó entre la Selección, Arsenal y Aston Villa.
Ahora, la atención está puesta en los estudios médicos que se realizará este viernes para determinar el grado exacto de la lesión. El arquero será sometido a placas para confirmar si existe fractura y evaluar cómo continuará la recuperación de cara a la Copa del Mundo.
Un poco de tranquilidad en medio de la alarma
De todos modos, desde el entorno del futbolista llevaron tranquilidad y aseguran que la lesión no pondría en riesgo su presencia en el Mundial.
En el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni siguen muy de cerca la situación física del arquero, considerado una pieza fundamental dentro de la estructura campeona del mundo. “Dibu” no solamente es titular indiscutido, sino también uno de los líderes emocionales del plantel.
Después de levantar el trofeo europeo, Martínez dejó claro que ya tiene la cabeza puesta en la defensa del título mundial. “Ahora toca disfrutar un poco y después enfocarme en el Mundial”, aseguró.
Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut será el 16 de junio en Kansas City frente al seleccionado argelino.