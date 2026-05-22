Fórmula 1: la sincera frase de Colapinto tras un viernes desafiante en el GP de Canadá

Además, aportó precisiones sobre el testeo de los componentes que sí pudo realizar su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien no sufrió inconvenientes en la FP1, pero quedó eliminado en la SQ1. "Pierre hizo el back-to-back con el alerón viejo. Yo no porque no giré en la FP1, pero él lo hizo y obviamente que el alerón nuevo es mejor, pero capaz no es tanto como esperábamos. Un piso nuevo también un poco mejor... y son como cambios muy grandes en evoluciones".