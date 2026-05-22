Fórmula 1: la sincera frase de Colapinto tras un viernes desafiante en el GP de Canadá

Resumen para apurados
- Franco Colapinto clasificó 13° para la Sprint del GP de Canadá este viernes tras sufrir un problema eléctrico en su Alpine que le impidió rodar en la práctica libre.
- Sin rodaje previo en el exigente circuito de Montreal, el piloto argentino debió apelar a su experiencia en el simulador para buscar el límite del auto casi sin margen de error.
- Este resultado demuestra la madurez de Colapinto ante la adversidad. El piloto buscará capitalizar los datos de las nuevas mejoras de Alpine para avanzar puestos en la Sprint.
La jornada de viernes en el Gran Premio de Canadá fue una auténtica montaña rusa de emociones para Franco Colapinto. Después de quedarse con las manos vacías en la única práctica libre del fin de semana (FP1) debido a un inesperado problema eléctrico en el acelerador de su Alpine A526, el piloto argentino de 22 años tuvo que saltar directamente a la clasificación de la Sprint sin referencias previas en el exigente trazado Gilles Villeneuve.
A pesar de las adversidades y de la extrema falta de rodaje, el bonaerense completó una tarea admirable, maximizó los recursos de su monoplaza y acarició el pase a la última ronda clasificatoria con una honorable 13° posición. Tras bajarse del auto, Colapinto analizó el exigente desafío de buscar el límite a ciegas en un circuito semipermanente que no perdona errores.
El desafío de clasificar a ciegas y sin margen de error
"Di cuatro vueltas en todo el día, así que obviamente que no fue lo ideal", arrancó confesando el piloto argentino sobre el impacto de la falla matutina. "Una FP1 en la que no pude girar... una pista muy difícil, una pista de mucha confianza que además tiene mucho polvo, mucha tierra y es muy difícil cometer un error, así que es complicado encontrar el límite y tener ese margen a la vez".
La falta de giros previos obligó al nacido en Pilar a apelar al instinto y a las horas acumuladas en la base del equipo francés: "Fue muy difícil. Creo que en dos vueltas tener que hacer una clasificación al límite fue complicado, pero la sacamos adelante. Creo que maximicé un poco lo que tenía con la poca experiencia que tuve de la práctica, del simulador más que nada que vi, y nada, también creo que hicimos un buen laburo".
No obstante, fiel a su mentalidad competitiva, Franco dejó en claro que todavía hay una brecha por recortar: "Obviamente hay que trabajar; estamos un pelín peor que Miami, así que hay que entender el porqué y laburar para estar un poco mejor".
Las nuevas piezas de Alpine y la dificultad del trazado
Al ser consultado sobre el comportamiento del monoplaza con el nuevo piso y el paquete de actualizaciones montado para esta cita en Montreal, Colapinto se mostró cauto debido a las diferencias contextuales y climáticas respecto a la última carrera en Estados Unidos.
"Es muy complicado creo que comparar un fin de semana y otro porque al final son pistas muy diferentes. Son circuitos que tienen un grip tan, tan distinto... entre los circuitos callejeros, con mucho polvo, con mucha tierra, temperaturas muy, muy diferentes; en Miami hacía mucho calor, acá está fresco. Así que es difícil comparar, pero creo que por lo menos en los datos que se ven, se ve la ganancia de carga, que es lo positivo", detalló el piloto del coche número 43.
Además, aportó precisiones sobre el testeo de los componentes que sí pudo realizar su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien no sufrió inconvenientes en la FP1, pero quedó eliminado en la SQ1. "Pierre hizo el back-to-back con el alerón viejo. Yo no porque no giré en la FP1, pero él lo hizo y obviamente que el alerón nuevo es mejor, pero capaz no es tanto como esperábamos. Un piso nuevo también un poco mejor... y son como cambios muy grandes en evoluciones".
"Al final, producir un alerón es una inversión enorme, y como que capaz no nos da tanto todo el rendimiento que esperamos porque al final es mucho laburo hacer un piso, un alerón nuevo entero", reflexionó con llamativa madurez sobre la ingeniería y el desarrollo técnico de la escudería.
Un balance positivo pensando en la Sprint
A pesar del trago amargo del arranque y de las expectativas comerciales de las evoluciones, Franco cerró su testimonio con una mirada optimista y valorando el valioso terreno que logró recuperar en una clasificación sumamente compleja.
"Vamos a seguir trabajando y entender un poco más el paquete, pero creo que para un día sin girar, la verdad, haciendo dos vueltas y haberlo metido cerca de la Q3, no está tan mal", concluyó Colapinto con una sonrisa de desahogo, listo para afrontar la carrera Sprint e intentar ganarse algunos lugares en territorio canadiense.