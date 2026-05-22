De la alarma al aplauso: Colapinto superó un viernes caótico en la F1 y largará 13° en la Sprint de Canadá

Ya instalados en la SQ2, el grupo de pilotos que no logró superar el filtro estuvo integrado por Nico Hülkenberg (11°) y Gabriel Bortoleto (12°) de Audi, Franco Colapinto (13°), Esteban Ocon (14°), Ollie Bearman (15°) y Fernando Alonso (16°). Lo del piloto argentino en esta instancia fue notable: acumuló 16 giros en total y estableció su mejor marca en 1:14.702. Esa vuelta lo dejó a tan solo 155 milésimas de la línea de Carlos Sainz, quien con el Williams atrapó el décimo casillero para avanzar a la tanda definitiva.