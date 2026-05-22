De la alarma al aplauso: Colapinto superó un viernes caótico en la F1 y largará 13° en la Sprint de Canadá
Tras quedarse sin girar en la práctica por una falla en el acelerador, el piloto argentino saltó a la clasificación sin rodaje previo, metió a su Alpine en la SQ2 y batió con claridad a su compañero Pierre Gasly.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto clasificó 13° para la carrera Sprint del GP de Canadá este viernes tras superar fallas en su Alpine que le impidieron girar en la práctica libre de Montreal.
- El piloto argentino saltó a la clasificación sin rodaje previo por un problema eléctrico en el acelerador, pero logró meterse en la SQ2 y superó a su compañero Pierre Gasly.
- Este gran resultado posiciona a Colapinto con buenas expectativas para sumar puntos en la carrera Sprint del sábado y afrontar con confianza la clasificación principal del GP.
La Fórmula 1 puso quinta con el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve, donde Franco Colapinto protagonizó un comienzo de fin de semana agridulce pero sumamente meritorio. A pesar de los dolores de cabeza iniciales, el piloto de Pilar enderezó el rumbo en el momento justo y consiguió una sólida posición de partida (13°) para la carrera Sprint de este sábado.
El arranque del viernes había encendido las alarmas en el garaje de Alpine. Un problema eléctrico en la unidad de potencia -específicamente en el acelerador- dejó al monoplaza del argentino prácticamente varado, impidiéndole rodar y realizar los ajustes necesarios durante la primera y única práctica libre del fin de semana.
Sin embargo, el equipo técnico logró solucionar el inconveniente a tiempo, cambió la batería y Colapinto saltó a la clasificación de la Sprint sin rodaje previo en el desafiante trazado de Montreal.
The full #F1Sprint grid is set— Formula 1 (@F1) May 22, 2026
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Una sólida recuperación en pista
Lejos de amedrentarse por la falta de experiencia en el circuito y la desventaja mecánica previa, el pilarense demostró su capacidad de adaptación. En la SQ1, clavó el décimo mejor tiempo para asegurar con comodidad su boleto al siguiente corte clasificatorio.
La contracara en Alpine la vivió su compañero de equipo, Pierre Gasly. El francés sufrió las consecuencias de una bandera roja sobre el cierre de la tanda, no logró concretar un último intento limpio y quedó eliminado en el 19° lugar con un registro de 1:16.642, ubicándose a casi un segundo del tiempo que el argentino había establecido en su debut de viernes.
Ya instalados en la SQ2, el grupo de pilotos que no logró superar el filtro estuvo integrado por Nico Hülkenberg (11°) y Gabriel Bortoleto (12°) de Audi, Franco Colapinto (13°), Esteban Ocon (14°), Ollie Bearman (15°) y Fernando Alonso (16°). Lo del piloto argentino en esta instancia fue notable: acumuló 16 giros en total y estableció su mejor marca en 1:14.702. Esa vuelta lo dejó a tan solo 155 milésimas de la línea de Carlos Sainz, quien con el Williams atrapó el décimo casillero para avanzar a la tanda definitiva.
Las "Flechas de Plata" dominaron la escena
La batalla por los primeros puestos de la grilla tuvo un dominador absoluto en territorio canadiense. Mercedes exhibió un ritmo arrollador y monopolizó la primera fila para la carrera de mañana. George Russell voló en el asfalto y se adueñó de la pole position para la Sprint con un tiempo formidable de 1:12.995.
Apenas 68 milésimas por detrás se ubicó su ladero en la escudería alemana, el joven italiano y actual líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (1:13.033). La segunda fila quedó reservada para los McLaren de Lando Norris (3°) y Oscar Piastri (4°), seguidos de cerca por las Ferrari de Lewis Hamilton (5°) y Charles Leclerc (6°). El top 10 lo completaron Max Verstappen (Red Bull), Isack Hadjar (Red Bull), Arvid Lindblad (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams).
Agenda del fin de semana: horarios de la actividad en Montreal
La acción en el Gran Premio de Canadá continuará este sábado y todas las alternativas se podrán seguir en vivo a través de las plataformas F1TV, Disney+, Fox Sports y el minuto a minuto de Clarín.com.
Sábado - 13 hs: Carrera Sprint a 23 giros (otorga puntos del 1° al 8° puesto).
Sábado - 17 hs: Clasificación tradicional para ordenar la grilla de la carrera principal.
Domingo - 17 hs: Carrera de Gran Premio a 70 vueltas.