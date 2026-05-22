Insólito: una marmota causó un importante accidente en la Fórmula 1 y dejó destrozado el auto de Alex Albon

El dramático episodio ocurrió a los 23 minutos del ensayo. El piloto tailandés salía de la chicana en la curva 7 a máxima velocidad cuando se topó de frente con el mamífero, que se había metido al asfalto en ese preciso instante. Sin margen de maniobra para evitar el impacto, el choque involuntario fue inevitable: Albon perdió por completo el control de su monoplaza y terminó impactando con dureza. Aunque el conductor pudo bajarse por sus propios medios y resultó ileso, los daños materiales fueron severos y no pudo regresar a la pista. Hasta el momento, no hubo un parte oficial sobre el estado del roedor tras el violento golpe.