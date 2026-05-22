EN VIVO: Colapinto sufrió problemas técnicos en la FP1 del GP de Canadá

Finalizó la FP1
Antonelli se quedó con el primer puesto de la carrera, mientras que Russell y Hamilton completaron el podio en Canadá. Colapinto, en tanto, no pudo registrar tiempo por un problema en su monoplaza.
Nuevo accidente
Esteban Ocon sufrió un accidente tras hacer un trompo y la parte delantera del monoplaza impactó contra un paredón.
Antonelli, el líder
El italiano tiene un registro de 1:14.392.
Volvió la práctica
Colapinto sigue de cerca el avance del monoplaza
El argentino espera novedades sobre su vehículo para volver a la pista.
Choque de Alex Albon y bandera roja
El tailandés protagonizó un choque en la curva 7 y el monoplaza se detuvo dentro de la pista. La sesión, nuevamente, fue suspendida de manera temporal.
Piastri es el nuevo líder
El australiano marcó un registro de 1:14.963.
Verstappen marcó el mejor registro
El holandés tiene un tiempo de 1:15.895.
La práctica se extenderá cuatro minutos
La FIA informó la medida con el objetivo de que los pilotos tengan un par de vueltas más en Canadá.
Se reanudó la práctica en Canadá
Los pilotos volvieron a la pista de Montreal. Colapinto, en tanto, se bajó del monoplaza, mientras que los ingenieros de Alpine continúan trabajando en la parte del ala trasera y el motor.
Bandera roja en la práctica
La sesión fue frenada debido al incoveniente de Lawson, debido a que el auto de Red Bull Racing no pudo ser retirado de la pista.
Colapinto continúa en el box
El argentino todavía no pudo registrar ningún tiempo en Canadá debido al problema que sufrió en el acelerador.
Otro piloto complicado en Canadá
Liam Lawson tampoco puede continuar en carrera y su monoplaza quedó varado en la pista. Debido a esta situación, se activó el virtual safety car.
Colapinto sufrió inconvenientes en los primeros minutos de la práctica
El monoplaza del argentino se frenó en una de las curvas. Según dijo por la radio, el problema se encuentra en el acelerador del vehículo.
Lo que tenés que saber
La Fórmula 1 vuelve a acelerar este fin de semana en Montreal y Franco Colapinto llega al Gran Premio de Canadá atravesando su mejor momento desde su desembarco en la categoría. El piloto de Alpine viene de conseguir en Miami el mejor resultado de su carrera en la "Máxima" con un séptimo puesto que renovó la ilusión del equipo francés.
Como ocurrió en Estados Unidos, la fecha canadiense tendrá formato Sprint, por lo que la actividad comenzará este viernes con una única práctica libre y luego seguirá con la clasificación para la carrera corta del sábado.
El presente de Alpine cambió por completo respecto de 2025, cuando el equipo peleaba en el fondo de la parrilla. Ahora, la escudería francesa se ubica quinta en el Campeonato Mundial de Constructores y llegará a Montreal con nuevas mejoras técnicas en sus monoplazas, buscando seguir achicando diferencias con los equipos de punta.
El líder del campeonato es Kimi Antonelli, de Mercedes, ganador de la última carrera en Miami.
Cronograma del GP de Canadá
Viernes 22 de mayo
Práctica Libre: 13.30
Clasificación Sprint: 17.30
Sábado 23 de mayo
Carrera Sprint: 13.00
Clasificación: 17.00
Domingo 24 de mayo
Carrera principal: 17.00
La actividad podrá verse en Argentina por Fox Sports, Disney+.