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EN VIVO: Colapinto sufrió problemas técnicos en la FP1 del GP de Canadá

TREMENDA PERFORMANCE. Franco Colapinto se mantuvo al margen de los inconvenientes y terminó sumando puntos en el GP de Miami.
TREMENDA PERFORMANCE. Franco Colapinto se mantuvo al margen de los inconvenientes y terminó sumando puntos en el GP de Miami.

El argentino afrontará este fin de semana el Gran Premio de Canadá, una fecha con formato Sprint que comenzará este viernes en Montreal.

Hace 3 Min
14:50 hs

Finalizó la FP1

Antonelli se quedó con el primer puesto de la carrera, mientras que Russell y Hamilton completaron el podio en Canadá. Colapinto, en tanto, no pudo registrar tiempo por un problema en su monoplaza.

14:44 hs

Nuevo accidente

Esteban Ocon sufrió un accidente tras hacer un trompo y la parte delantera del monoplaza impactó contra un paredón.

14:32 hs

Antonelli, el líder

El italiano tiene un registro de 1:14.392.

14:15 hs

Volvió la práctica

14:02 hs

Colapinto sigue de cerca el avance del monoplaza

El argentino espera novedades sobre su vehículo para volver a la pista.

13:58 hs

Choque de Alex Albon y bandera roja

El tailandés protagonizó un choque en la curva 7 y el monoplaza se detuvo dentro de la pista. La sesión, nuevamente, fue suspendida de manera temporal.

13:56 hs

Piastri es el nuevo líder

El australiano marcó un registro de 1:14.963.

13:53 hs

Verstappen marcó el mejor registro

El holandés tiene un tiempo de 1:15.895.

13:48 hs

La práctica se extenderá cuatro minutos

La FIA informó la medida con el objetivo de que los pilotos tengan un par de vueltas más en Canadá.

13:47 hs

Se reanudó la práctica en Canadá

Los pilotos volvieron a la pista de Montreal. Colapinto, en tanto, se bajó del monoplaza, mientras que los ingenieros de Alpine continúan trabajando en la parte del ala trasera y el motor.

13:42 hs

Bandera roja en la práctica

La sesión fue frenada debido al incoveniente de Lawson, debido a que el auto de Red Bull Racing no pudo ser retirado de la pista.

13:40 hs

Colapinto continúa en el box

El argentino todavía no pudo registrar ningún tiempo en Canadá debido al problema que sufrió en el acelerador.

13:40 hs

Otro piloto complicado en Canadá

Liam Lawson tampoco puede continuar en carrera y su monoplaza quedó varado en la pista. Debido a esta situación, se activó el virtual safety car.

13:35 hs

Colapinto sufrió inconvenientes en los primeros minutos de la práctica

El monoplaza del argentino se frenó en una de las curvas. Según dijo por la radio, el problema se encuentra en el acelerador del vehículo. 

Lo que tenés que saber

La Fórmula 1 vuelve a acelerar este fin de semana en Montreal y Franco Colapinto llega al Gran Premio de Canadá atravesando su mejor momento desde su desembarco en la categoría. El piloto de Alpine viene de conseguir en Miami el mejor resultado de su carrera en la "Máxima" con un séptimo puesto que renovó la ilusión del equipo francés. 

Como ocurrió en Estados Unidos, la fecha canadiense tendrá formato Sprint, por lo que la actividad comenzará este viernes con una única práctica libre y luego seguirá con la clasificación para la carrera corta del sábado.

El presente de Alpine cambió por completo respecto de 2025, cuando el equipo peleaba en el fondo de la parrilla. Ahora, la escudería francesa se ubica quinta en el Campeonato Mundial de Constructores y llegará a Montreal con nuevas mejoras técnicas en sus monoplazas, buscando seguir achicando diferencias con los equipos de punta.

El líder del campeonato es Kimi Antonelli, de Mercedes, ganador de la última carrera en Miami. 

Cronograma del GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

Práctica Libre: 13.30

Clasificación Sprint: 17.30

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13.00

Clasificación: 17.00

Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 17.00

La actividad podrá verse en Argentina por Fox Sports, Disney+. 

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