"Mi acelerador no funciona": el alarmante mensaje de Colapinto en la única práctica libre del GP de Canadá en la F1

A partir de ese instante, las imágenes de la transmisión oficial reflejaron el dramatismo de la situación. El coche número 43 avanzó de forma agónica y a muy baja velocidad en el último sector del trazado, bordeando el tradicional e imponente "Muro de los Campeones", mientras el resto de los competidores comenzaba a buscar sus primeros registros rápidos. Colapinto logró meter el Alpine en la calle de boxes prácticamente con el impulso restante, deteniéndose unos metros antes de su posición habitual, lo que obligó a los mecánicos a salir corriendo para empujarlo hasta el garaje.