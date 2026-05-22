Problema para Colapinto: qué pasó en Alpine que condiciona el GP de Canadá

Franco Colapinto llega al Gran Premio de Canadá atravesando probablemente el mejor momento desde su desembarco en la Fórmula 1. El séptimo puesto conseguido en Miami, el mejor resultado de su carrera en la máxima categoría, renovó el optimismo dentro de Alpine. Sin embargo, en la previa de la actividad en Montreal apareció un problema inesperado que obligará al equipo francés a moverse con extrema cautela durante todo el fin de semana.