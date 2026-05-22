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Problema para Colapinto: qué pasó en Alpine que condiciona el GP de Canadá

El argentino llega en su mejor momento en Fórmula 1, aunque esta situación lo obliga al equipo a extremar cuidados.

Colapinto, piloto de Alpine.
Colapinto, piloto de Alpine.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto enfrenta escasez de repuestos en el GP de Canadá de Fórmula 1, luego de que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, dañara piezas clave tras un choque en Miami.
  • La falta de componentes aerodinámicos, como alerones, obliga al equipo a extremar cuidados. Si se rompe alguna pieza única, el piloto argentino podría largar desde boxes.
  • Colapinto busca consolidar en Montreal su gran momento tras el séptimo puesto en Miami. El circuito Gilles Villeneuve favorece las características de su auto de Alpine.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto llega al Gran Premio de Canadá atravesando probablemente el mejor momento desde su desembarco en la Fórmula 1. El séptimo puesto conseguido en Miami, el mejor resultado de su carrera en la máxima categoría, renovó el optimismo dentro de Alpine. Sin embargo, en la previa de la actividad en Montreal apareció un problema inesperado que obligará al equipo francés a moverse con extrema cautela durante todo el fin de semana.

El inconveniente está directamente relacionado con el accidente que sufrió Pierre Gasly en la carrera anterior. El francés había estrenado varias piezas nuevas en Miami, incluyendo el alerón trasero actualizado que ahora también utilizará Colapinto en Canadá. Pero el choque provocado tras un contacto con Liam Lawson terminó generando daños importantes y dejó a Alpine con escasez de repuestos.

La situación fue reconocida por el propio piloto argentino, que explicó que el equipo deberá administrar el material con muchísimo cuidado para evitar inconvenientes mayores.

“Tenemos prácticamente una sola unidad de varias piezas. Si se rompe algo durante el fin de semana, podemos quedar muy condicionados”, admitió Colapinto.

El pilarense explicó que la preocupación principal pasa por algunos componentes aerodinámicos, especialmente los alerones delanteros. En caso de sufrir daños importantes, Alpine incluso podría verse obligado a modificar la configuración del auto y largar desde boxes.

Una experiencia que puede ser crucial

Más allá de esa dificultad, Colapinto se mostró confiado de cara a la competencia canadiense. A diferencia de gran parte de las fechas anteriores del calendario, Montreal será el primer circuito de la temporada donde ya tuvo experiencia previa, algo que considera muy importante para seguir consolidándose.

Además, el argentino cree que las características del trazado podrían favorecer al Alpine actual. Según explicó, el equipo todavía tiene aspectos por mejorar en curvas rápidas, aunque el circuito Gilles Villeneuve, con sectores más lentos y muchos cambios de dirección, parece adaptarse mejor al comportamiento actual del auto. “Miami ya mostró mejoras en curvas rápidas y Canadá debería beneficiarnos aún más por el tipo de trazado”, sostuvo.

Mientras Alpine intenta administrar piezas y seguir evolucionando el auto en medio de una temporada extremadamente ajustada en la mitad de la parrilla, Colapinto buscará confirmar que el salto mostrado en Miami no fue casualidad, sino el inicio de una consolidación definitiva dentro de la Fórmula 1.

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