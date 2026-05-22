Sorpresa en Inglaterra: salió la lista y cuatro figuras se quedaron fuera del Mundial
El entrenador alemán Tomas Tuchel presentó una nómina de 26 convocados con modificaciones drásticas de cara a la cita máxima. Las exclusiones de Palmer, Alexander Arnold, Maguire y Foden abrieron un profundo debate en el Reino Unido.
Resumen para apurados
- Thomas Tuchel definió la lista de Inglaterra para el Mundial 2026, excluyendo sorpresivamente a figuras como Foden, Palmer, Alexander-Arnold y Maguire por criterios colectivos.
- El técnico priorizó el encaje colectivo sobre los rendimientos individuales, sumando sorpresas como Ivan Toney y Jordan Henderson ante bajas defensivas y problemas físicos.
- Con este plantel renovado, Inglaterra buscará cortar una sequía de 60 años sin títulos. Debutará en el Mundial de EE. UU. el 17 de junio ante Croacia en el Grupo L.
Thomas Tuchel dio su primer gran golpe de autoridad al frente de la selección de Inglaterra tras oficializar la lista definitiva de futbolistas que disputarán el Mundial 2026. En una decisión que generó un fuerte impacto en el fútbol europeo, el estratega alemán optó por prescindir de Phil Foden y Cole Palmer, argumentando una marcada falta de regularidad y continuidad en el tramo de cierre de la temporada, una situación agravada en el caso del atacante del Chelsea por una persistente lesión inguinal. A pesar de ello, la reestructuración ofensiva también se llevó puestos los 14 goles de Morgan Gibbs-White —el máximo artillero inglés de la Premier League—, evidenciando que el técnico priorizó el encaje colectivo por sobre los momentos individuales.
La línea defensiva fue otra de las zonas donde Tuchel aplicó un corte radical. La ausencia de Trent Alexander-Arnold causó asombro absoluto, especialmente considerando las bajas obligadas en los laterales tras la lesión de Ben White y el retiro internacional de Kyle Walker. En su lugar, el entrenador prefirió convocar a Reece James, Tino Livramento y al sorprendente Djed Spence, lateral del Tottenham cuyo equipo pelea el descenso. Asimismo, la histórica exclusión del central Harry Maguire marcó el fin de una era en la zaga de los "Three Lions". El propio defensor adelantó su frustración ayer en las redes sociales, manifestando estar "sorprendido por la decisión" tras considerar que su rendimiento lo avalaba para tener un rol protagónico en el torneo.
En contrapartida, la lista sumó retornos llamativos y apuestas emergentes. El ataque contará con el regreso de Ivan Toney, quien viene de firmar una descomunal campaña de 42 goles en la liga de Arabia Saudita tras cumplir su sanción por apuestas deportivas, y con la experiencia de Jordan Henderson, convocado a sus 35 años pese a su escaso rodaje en el Brentford. El recambio generacional se apoyará en jóvenes como Jarell Quansah y Nico O’Reilly, quienes custodiarán la columna vertebral comandada por las grandes figuras del plantel: el capitán Harry Kane, el mediocampista del Real Madrid Jude Bellingham, Declan Rice y el delantero Marcus Rashford.
Con este plantel profundamente renovado, Inglaterra buscará romper una sequía de seis décadas sin títulos internacionales de relevancia. La delegación británica iniciará su puesta a punto en territorio estadounidense con dos encuentros amistosos ante Nueva Zelanda, el 6 de junio, y Costa Rica, el 10 de junio. Posteriormente, los dirigidos por Tuchel harán su estreno oficial el 17 de junio frente a Croacia en el marco del Grupo L, una zona que completarán midiéndose ante las selecciones de Ghana y Panamá en busca de la clasificación a la fase eliminatoria.
La lista completa:
Arqueros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).
Defensores: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham Hotspur).
Mediocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United).
Delanteros: Harry Kane (Bayern Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Eberechi Eze (Arsenal).