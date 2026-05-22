Sorpresa en Inglaterra: salió la lista y cuatro figuras se quedaron fuera del Mundial

Thomas Tuchel dio su primer gran golpe de autoridad al frente de la selección de Inglaterra tras oficializar la lista definitiva de futbolistas que disputarán el Mundial 2026. En una decisión que generó un fuerte impacto en el fútbol europeo, el estratega alemán optó por prescindir de Phil Foden y Cole Palmer, argumentando una marcada falta de regularidad y continuidad en el tramo de cierre de la temporada, una situación agravada en el caso del atacante del Chelsea por una persistente lesión inguinal. A pesar de ello, la reestructuración ofensiva también se llevó puestos los 14 goles de Morgan Gibbs-White —el máximo artillero inglés de la Premier League—, evidenciando que el técnico priorizó el encaje colectivo por sobre los momentos individuales.