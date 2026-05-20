La selección argentina en el Mundial 2026: cuándo se reúne el plantel y cuándo viaja a Estados Unidos

Resumen para apurados
- La selección argentina iniciará su concentración el 1 de junio y viajará a EE.UU. para disputar el Mundial 2026, con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar.
- Previo al debut del 16 de junio ante Argelia, Argentina jugará amistosos con Honduras e Islandia. Lionel Scaloni definirá la lista de 26 convocados antes del 30 de mayo.
- Con una exigente logística en Norteamérica, el equipo enfrentará el reto de revalidar el campeonato del mundo, conviviendo con la presión histórica de volver a coronarse.
Falta poco para que la pelota vuelva a rodar en una Copa del Mundo y la selección argentina ya tiene el chip Mundial 2026 activado. Mientras en Europa se cierran temporadas, en la AFA se ultiman detalles logísticos y Lionel Scaloni termina de definir los últimos casilleros de una lista que, salvo alguna sorpresa de último momento, parece tener casi todo resuelto. La cuenta regresiva ya empezó y el calendario de la “Scaloneta” rumbo a Estados Unidos está completamente marcado.
El lunes 1 de junio será el punto de partida oficial. Ese será un día agiatado. Comenzará la concentración, se realizará la primera práctica y el grupo viajará hacia Estados Unidos, en donde Argentina realizará la preparación final antes del debut. En ese instante arrancará, definitivamente, la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
El itinerario preparado por el cuerpo técnico incluye dos amistosos previos al debut en el certamen. El primero será el 6 de junio frente a Honduras, en el imponente Kyle Field de Texas, y tres días después, el 9 de junio, la selección se medirá contra Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. Esos serán los últimos ensayos antes de salir a escena oficialmente.
El estreno de Argentina en el Mundial 2026
El debut llegará el 16 de junio, cuando Argentina enfrente a Argelia en Kansas City, desde las 22 (hora argentina). Ahí comenzará el recorrido en el grupo J, una zona que luego obligará a la delegación a trasladarse hacia Dallas, ciudad en la que disputará los otros dos duelos de la fase inicial: el 22 de junio contra Austria (a partir de las 14) y el 27 frente a Jordania (desde las 23).
El cronograma, además, muestra una logística exigente. Kansas City será la primera parada fuerte del Mundial para la selección. Luego llegará Dallas, en donde Argentina permanecerá para cerrar la fase de grupos y evitar un desgaste mayor en viajes internos, uno de los grandes desafíos que tendrá esta Copa del Mundo gigantesca organizada entre Estados Unidos, México y Canadá.
La lista definitiva de Lionel Scaloni
Mientras tanto, toda la expectativa gira alrededor de la lista definitiva. Según el reglamento de la FIFA, el plazo límite para entregar la nómina de 26 convocados vence el sábado 30 de mayo. Dos días más tarde, el 2 de junio, la casa madre del fútbol mundial oficializará todas las listas de las 48 selecciones participantes.
Scaloni ya dio señales claras. En la prelista de 55 jugadores incluyó el máximo permitido y, según trascendió, tiene prácticamente decididos a los 26 futbolistas que viajarán. Apenas restan definir algunos nombres puntuales, sobre todo en puestos en los que todavía existe competencia interna.
Argentina ya conoce su hoja de ruta; sabe cuándo viaja, en dónde se entrenará y jugará, y cuáles serán sus primeros desafíos. Ahora empieza la etapa más delicada que es la de transformar la ilusión en competencia real. Porque defender un título nunca fue sencillo y porque, desde hace tiempo, cada paso de esta selección convive con algo que pocas veces ocurrió en la historia del fútbol argentino: la obligación de volver a intentarlo.