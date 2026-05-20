La selección argentina en el Mundial 2026: cuándo se reúne el plantel y cuándo viaja a Estados Unidos

Falta poco para que la pelota vuelva a rodar en una Copa del Mundo y la selección argentina ya tiene el chip Mundial 2026 activado. Mientras en Europa se cierran temporadas, en la AFA se ultiman detalles logísticos y Lionel Scaloni termina de definir los últimos casilleros de una lista que, salvo alguna sorpresa de último momento, parece tener casi todo resuelto. La cuenta regresiva ya empezó y el calendario de la “Scaloneta” rumbo a Estados Unidos está completamente marcado.