Concepción inició la zafra con expectativa de alta producción y alivio por el abastecimiento de gas
Resumen para apurados
- El ingenio Concepción inició la zafra este viernes en Banda del Río Salí con alta expectativa de producción y alivio tras garantizarse el suministro de gas para la industria.
- Bajo la nueva firma de Santiago Blaquier, el sector superó la falta de gas tras gestiones oficiales y prevé procesar unos 20 millones de toneladas de caña bruta con nuevas máquinas.
- Las políticas de Milei y el programa de biocombustibles dan previsibilidad para inversiones. La firma proyecta un plan a cinco años para aumentar la competitividad del sector.
El ingenio Concepción puso en marcha su primera campaña bajo la administración de Ingenios de Tucumán SA. Este viernes, en la planta ubicada en Banda del Río Salí, se realizó la tradicional misa de bendición de frutos con la participación de autoridades de la compañía y del Gobierno, entre otros asistentes.
En ese marco, el presidente de la firma, Santiago Blaquier, destacó las perspectivas productivas del sector y aseguró que el actual escenario económico nacional genera condiciones favorables para la actividad sucroalcoholera.
“Tenemos un cañaveral maravilloso para enfrentar esta zafra”, sostuvo el empresario, al referirse al estado de los cultivos tras las abundantes lluvias registradas en la provincia. Si bien reconoció que las precipitaciones generaron problemas de piso en algunos sectores, afirmó que la expectativa es poder procesar la totalidad de la materia prima disponible.
"La naturaleza nos dio nos está dando una maravillosa cantidad de caña. Por supuesto, la contrapartida es que hay falta de piso en algunos sectores por la cantidad de lluvias que tenemos, pero no nos podemos quejar", expresó ante la prensa, tras su discurso protocolar.
Blaquier informó que la molienda arrancará a fin de mes y remarcó que el desafío de esta campaña será importante debido al volumen estimado de caña, precisamente, de unos 20 millones de toneladas de caña bruta en la provincia. “Vamos a hacer todo lo posible para tratar de moler todo lo que podamos. Ojalá sea toda la caña y no tenga que quedar caña en pie”, señaló.
Sobre la condiciones del ingenio, señaló: “Al ingenio lo encontramos bien. En la época de Martín y Emilio Luque (por el grupo Luque), ellos realizaron inversiones, como la caldera, la destilería o la deshidratadora. Entramos el 30 de diciembre y ya teníamos comprado dos molinos: uno se instaló en este receso y el otro, en el receso siguiente. Vamos a ampliar la deshidratadora, una inversión que habían iniciado ellos. Ahora, en estos meses nos concentramos en poner en condiciones al ingenio para enfrentar la zafra y tratar de que sea la mejor molienda posible, estable".
Blaquier destacó que su intención es establecer un "plan de inversiones a tres años a cinco años, desarrollado en etapas". "Vamos a comenzar con las inversiones en el receso que viene", enfatizó.
Con relación al contexto económico nacional, consideró que las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei generan previsibilidad para las inversiones. “Imaginar un escenario con menor inflación, con mayor estabilidad económica, con un solo tipo de cambio y sin cepos, realmente es una bendición para un empresario que invierte”, expresó. No obstante, admitió que todavía “faltan hacer muchas cosas” para consolidar el proceso. "Son muchos años de ir en el camino equivocado. Estamos encarando el inicio de un camino distinto en Argentina", cuestionando a la anteriores gestiones nacionales.
Con relación a la importancia de tener un precio interno positivo para el sector, el presidente de Ingenios de Tucumán también destacó la solidez del programa de biocombustibles, con un nuevo proyecto presentado en el Congreso, y afirmó que el sector cuenta hoy con mejores perspectivas comerciales. Según explicó, las exportaciones necesarias para esta campaña “ya están comprometidas y encaminadas”, lo que permitiría sostener “un precio razonable durante esta zafra”.
Uno de los puntos centrales de su discurso y de las declaraciones posteriores fue la situación del abastecimiento de gas para la industria. Blaquier reconoció que días atrás existía una fuerte preocupación en el sector por la falta de suministro para el inicio de la molienda y para la actividad citrícola.
“Hace una semana la situación era realmente angustiante, no había gas para arrancar, ni nosotros ni la industria citrícola”, afirmó. En ese sentido, valoró las gestiones realizadas por el Gobierno y el Ministerio de Economía (Daniel Abad) para garantizar el abastecimiento energético. “Hoy estamos más tranquilos”, indicó. Señaló que el trabajo conjunto entre el sector público y el privado permitió destrabar el problema.
Durante el acto, el empresario planteó además la necesidad de avanzar hacia una industria “más competitiva, innovadora y sustentable”, con inversiones de largo plazo orientadas a mejorar la eficiencia y la capacidad operativa del ingenio. En ese sentido, confirmó la incorporación de nuevos molinos y la ampliación de la deshidratadora, al tiempo que anticipó la elaboración de un plan de inversiones a tres y cinco años.
"Sistemas que no han funcionado"
“La actividad sucroalcoholera es una cadena y su fortaleza depende de cada uno de sus eslabones”, expresó Blaquier, quien convocó a industriales, trabajadores, cañeros y al Estado a trabajar de manera conjunta para consolidar el crecimiento del sector en Tucumán.
"Si logramos tirar para el mismo lado, esta industria tiene un futuro enorme. Hemos probado durante muchos años otros sistemas que no han funcionado", dijo tanto frente a la prensa como en su discurso.