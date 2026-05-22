Concepción inició la zafra con expectativa de alta producción y alivio por el abastecimiento de gas

Sobre la condiciones del ingenio, señaló: “Al ingenio lo encontramos bien. En la época de Martín y Emilio Luque (por el grupo Luque), ellos realizaron inversiones, como la caldera, la destilería o la deshidratadora. Entramos el 30 de diciembre y ya teníamos comprado dos molinos: uno se instaló en este receso y el otro, en el receso siguiente. Vamos a ampliar la deshidratadora, una inversión que habían iniciado ellos. Ahora, en estos meses nos concentramos en poner en condiciones al ingenio para enfrentar la zafra y tratar de que sea la mejor molienda posible, estable".