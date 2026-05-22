Con el libreto de Pellerano, una racha temible y la mira en la cima: así llega Atlanta al choque en La Ciudadela

La Primera Nacional no da respiro. Tras el golpe recibido en Salta, San Martín está obligado a reaccionar de inmediato frente a un rival que llega en pleno ascenso futbolístico. Atlanta no representa una amenaza solo por su ubicación en la tabla: el conjunto de Villa Crespo atraviesa una racha que terminó de transformar las dudas del inicio en una certeza competitiva. El “Bohemio” sumó 16 de los últimos 18 puntos, cortó una sequía de 42 años sin ganar en cancha de Chacarita y viene de derrotar con autoridad a Atlético de Rafaela. Con ese impulso, llegará a Tucumán decidido a ratificar su candidatura en uno de los escenarios más exigentes de la categoría.