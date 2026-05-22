Aseguran que el papa León XIV vendría a Argentina en noviembre

Resumen para apurados
- El papa León XIV visitaría Argentina, Uruguay y Perú en noviembre, según revelaron fuentes oficiales, en lo que sería el primer viaje papal al país en casi cuarenta años.
- Aunque el Vaticano no lo confirmó de forma oficial, el intendente uruguayo Carlos Enciso anticipó la agenda y el canciller argentino Pablo Quirno sugirió un anuncio inminente.
- Este viaje generaría gran impacto político y social en la región. Se aguarda la ratificación de las conferencias episcopales para definir la fecha de la histórica gira.
Después de casi cuatro décadas desde la última visita de un Papa a Argentina, las versiones de diferentes funcionarios políticos y episcopales alimentan las esperanzas de una visita de León XIV a Argentina. Autoridades uruguayas ya confirmaron un viaje del Sumo Pontífice al país vecino y también se sostuvo que la gira oficial incluiría países como Perú y Argentina.
Este viernes cerca del mediodía, una publicación del Canciller argentino Pablo Quirno reforzó la idea de una pronta visita. El funcionario manifestó que mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei para darle “la ‘Buena Noticia’ que hará feliz a todo el pueblo argentino”. Aunque no brindó más detalles, hizo referencia a una fecha que queda por definir para la primavera de este año.
Aseguran que el Papa llegará a Argentina
Las autoridades episcopales del Vaticano y de Argentina no confirman aún una gira por países latinoamericanos. Sin embargo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dejó entrever que la posibilidad estaría “en agenda”. También se señaló desde diferentes sectores y en diferentes oportunidades el interés de León XIV por visitar Argentina.
El responsable de anticipar una fecha, aunque extraoficialmente, fue Carlos Enciso, actual intendente del departamento uruguayo de Florida. Este viernes, el funcionario informó que León XIV visitará Argentina, Uruguay y Perú durante la primera quincena de noviembre. “Hicimos el seguimiento y confirmamos que en la agenda de los viajes del Papa de este año está (la visita)”, indicó en diálogo con Radio Mitre.
“Yo tuve la ansiedad de la alegría por Florida”, se sinceró Enciso. También dijo que la información provenía de fuentes diplomáticas del Vaticano. “Yo di la información antes de ayer y la Conferencia Episcopal estaría ratificando esa información”, agregó. La noticia sería recibida con gran agrado por la región, sostuvo el funcionario uruguayo.
Resta esperar una confirmación de la Conferencia Episcopal de cada país. Se espera que Perú sea el último punto de la gira que realizaría hacia fin de año el Papa. La última vez que un Papa visitó Argentina fue en 1987, cuando Juan Pablo II recorrió nueve provincias, entre ellas Tucumán.