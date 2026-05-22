Aseguran que el papa León XIV vendría a Argentina en noviembre

El responsable de anticipar una fecha, aunque extraoficialmente, fue Carlos Enciso, actual intendente del departamento uruguayo de Florida. Este viernes, el funcionario informó que León XIV visitará Argentina, Uruguay y Perú durante la primera quincena de noviembre. “Hicimos el seguimiento y confirmamos que en la agenda de los viajes del Papa de este año está (la visita)”, indicó en diálogo con Radio Mitre.