Según Nación, la producción de granos alcanzó una cosecha récord: 163 millones de toneladas en la campaña 2025-26

Al día siguiente del anuncio realizado por Javier Milei sobre la baja de retenciones al trigo y la cebada, junto con una reducción gradual para la soja a partir de 2027, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que la producción de granos de la campaña 2025/2026 alcanzó una cosecha récord de 163,2 millones de toneladas, un 21,25% más que el año anterior.