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Según Nación, la producción de granos alcanzó una cosecha récord: 163 millones de toneladas en la campaña 2025-26

De acuerdo con los números oficiales, los seis principales cultivos del país mostraron un buen panorama, resultado de condiciones climáticas e hídricas muy favorables.

AGRICULTURA.
AGRICULTURA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Agricultura de la Nación informó un récord de 163 millones de toneladas en la cosecha de granos 2025-26 en Argentina, impulsado por condiciones climáticas óptimas.
  • El anuncio se dio tras la baja de retenciones al trigo y cebada por Javier Milei, en una campaña con rendimientos récord en soja, maíz y girasol gracias a lluvias favorables.
  • Las medidas fiscales y el volumen histórico consolidan el rol del agro en la economía local y sientan bases de mayor competitividad externa para el sector en el mediano plazo.
Resumen generado con IA

Al día siguiente del anuncio realizado por Javier Milei sobre la baja de retenciones al trigo y la cebada, junto con una reducción gradual para la soja a partir de 2027, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que la producción de granos de la campaña 2025/2026 alcanzó una cosecha récord de 163,2 millones de toneladas, un 21,25% más que el año anterior.

En el detalle por cultivo, el girasol marcó un récord histórico de producción con 7,4 millones de toneladas producidas y un promedio de rendimiento a nivel país de 23,4 qq/ha. con las tareas de cosecha terminadas.

La soja por su parte presenta un excelente promedio de rendimiento por hectárea, que alcanza los 30,6 quintales. El 83% de los lotes se encuentran en un buen estado general, sin información respecto a plagas o enfermedades. El resultado es una producción de 49,9 toneladas.

En cuanto al maíz, la producción alcanzará a 70 millones de toneladas, lo que constituye un récord para los últimos 20 años. Los rindes del cultivo, en el promedio a nivel país, se ubicaron en 72 qq/ha. Los lotes se encuentran en un 81% en estado bueno o muy bueno.

El sorgo completa los principales cultivos de la gruesa, con una producción de 2,4 toneladas, un rendimiento promedio de 41 qq/ha, y un estado general bueno y muy bueno en un 86% de los cultivos.

A esto se suman los cultivos de la fina. Por el lado del trigo, se registró un récord histórico de producción, con 27,9 millones toneladas, mientras que la cebada aportó 5,6 millones de toneladas, un incremento interanual de un 16,7%.

Estos datos completan un panorama excelente para el agro argentino y resaltan el esfuerzo y la buena tarea llevada a cabo por el sector.

Temas ArgentinaJavier MileiSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
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