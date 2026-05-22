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El divertido posteo de Pierre Gasly sobre Franco Colapinto antes del GP de Canadá

En la previa del Gran Premio de Canadá, el frances compartió en sus redes sociales una divertida imagen de Franco Colapinto durante una producción audiovisual en Montreal.

El divertido posteo de Pierre Gasly sobre Franco Colapinto antes del GP de Canadá
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Pierre Gasly bromeó en redes con su compañero Franco Colapinto este miércoles durante las actividades previas al Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 en el circuito de Montreal.
  • Gasly subió una foto de Colapinto en una sesión de medios. Ambos pilotos de Alpine llegan tras el histórico séptimo puesto del argentino y el abandono del francés en Miami.
  • Con mejoras en sus monoplazas, la dupla de Alpine buscará consolidar su rendimiento en el circuito canadiense y mantenerse por delante de rivales directos como Haas.
Resumen generado con IA

La Fórmula 1 ya comenzó a palpitar el Gran Premio de Canadá y, antes de que los autos salgan a pista en Montreal, Franco Colapinto protagonizó un divertido momento junto a su compañero en Alpine, Pierre Gasly

Después de varias semanas sin actividad, los pilotos se reencontraron este miércoles en el Circuito Gilles Villeneuve para cumplir con las tareas previas al inicio de la quinta fecha de la temporada. Además de las conferencias de prensa y compromisos con los medios, los corredores participaron de distintas producciones audiovisuales organizadas por la categoría y los equipos.

En ese contexto, Gasly aprovechó una sesión de fotos de Colapinto para bromear con él en redes sociales. El francés publicó en su cuenta de Instagram una imagen del argentino sentado frente a la cámara, rodeado de luces y con una tela blanca de fondo, acompañada por un breve mensaje: “Franquitooo”, junto a la ubicación en Montreal.

El gesto volvió a dejar en evidencia la buena relación entre ambos pilotos de Alpine, que llegan al GP de Canadá con sensaciones distintas tras lo ocurrido en Miami. Allí, Colapinto logró el mejor resultado de su carrera en la Máxima al finalizar séptimo luego de la sanción a Charles Leclerc, mientras que Gasly abandonó tras un toque con Liam Lawson en las primeras vueltas de la competencia principal.

De todas maneras, el francés pudo rescatar un punto en la Sprint del sábado gracias a su octavo puesto. Ahora, ambos afrontarán el desafío canadiense con mejoras en sus monoplazas y con el objetivo de mantenerse por delante de Haas, otro de los equipos que llegó a Montreal con actualizaciones técnicas. 

El divertido posteo de Pierre Gasly sobre Franco Colapinto antes del GP de Canadá
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