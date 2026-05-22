El divertido posteo de Pierre Gasly sobre Franco Colapinto antes del GP de Canadá

El gesto volvió a dejar en evidencia la buena relación entre ambos pilotos de Alpine, que llegan al GP de Canadá con sensaciones distintas tras lo ocurrido en Miami. Allí, Colapinto logró el mejor resultado de su carrera en la Máxima al finalizar séptimo luego de la sanción a Charles Leclerc, mientras que Gasly abandonó tras un toque con Liam Lawson en las primeras vueltas de la competencia principal.