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Cómo hacer una torta de coco rallado y yogur griego sin harinas para meriendas

Una opción fácil y nutritiva ante el antojo de algo dulce.

Cómo hacer una torta de coco rallado y yogur griego sin harinas para meriendas
ia
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Medios argentinos presentaron una receta de torta de coco y yogur griego sin harina ni azúcar para promover meriendas saludables y nutritivas sin ultraprocesados.
  • La preparación utiliza ingredientes simples como huevos, yogur y coco rallado. Esta tendencia responde al crecimiento de la alimentación saludable y libre de gluten.
  • Estas alternativas caseras facilitan el acceso a opciones proteicas y bajas en carbohidratos, impulsando un cambio duradero hacia hábitos de consumo más conscientes.
Resumen generado con IA

Las recetas sin harina ni azúcar ganan cada vez más lugar dentro de la alimentación saludable. Esta opción resulta ideal para quienes buscan alternativas ricas en proteínas, fáciles de preparar y aptas para una merienda equilibrada.

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Esta torta saludable cumple con todos esos requisitos gracias a su textura esponjosa y nutritiva. Además, su elaboración requiere pocos ingredientes, se realiza sin complicaciones y prescinde por completo de los productos ultraprocesados.

  • 3 huevos
  • 200 g de yogur natural o griego sin azúcar
  • 100 g de coco rallado
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Endulzante a gusto (miel, stevia o azúcar mascabo)
  • Esencia de vainilla (opcional)
  • Ralladura de limón o naranja (opcional)

Para la segunda opción, correspondiente al budín de nueces y almendras, el procedimiento resulta igualmente sencillo. El primer paso consiste en procesar 150 gramos de nueces y 100 gramos de almendras hasta obtener una harina gruesa. A continuación, bata 3 huevos con el edulcorante o miel a gusto, junto con la esencia de vainilla opcional, hasta lograr una mezcla integrada de forma homogénea.

Para terminar la elaboración del budín, incorpore los frutos secos molidos a la mezcla de los huevos con movimientos suaves. Una vez lograda la consistencia uniforme, vierta la preparación en un molde para budín y hornee a 170 °C durante 35 minutos. El resultado es una alternativa casera, nutritiva y de miga húmeda, ideal para el desayuno o la merienda.

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