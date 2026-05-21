Cómo hacer una torta de coco rallado y yogur griego sin harinas para meriendas

Para terminar la elaboración del budín, incorpore los frutos secos molidos a la mezcla de los huevos con movimientos suaves. Una vez lograda la consistencia uniforme, vierta la preparación en un molde para budín y hornee a 170 °C durante 35 minutos. El resultado es una alternativa casera, nutritiva y de miga húmeda, ideal para el desayuno o la merienda.