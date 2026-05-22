Una de las cadenas de comida rápida más grande del mundo está cerrando cientos de locales

Resumen para apurados
- Wendy's inició el cierre de cientos de locales en EE.UU. en noviembre de 2025 para afrontar pérdidas millonarias y el bajo rendimiento de varias de sus sucursales.
- La reestructuración responde a la caída de ventas, inflación y altos costos operativos, afectando a estados clave como Florida y Texas, con reducciones de hasta 24 locales.
- La firma busca centralizar recursos, acelerar la digitalización y proteger sus franquicias globales en América Latina y Europa para garantizar la estabilidad de la marca.
La tercera cadena de comida rápida de hamburguesas más grande del mundo, Wendy’s, inició su plan para cerrar cientos de locales en una medida para afrontar las sostenidas pérdidas que acumula la empresa ante el bajo rendimiento de sus ubicaciones. La caída de las ventas, sumada a la crisis de los formatos de restaurantes de comida rápida en Estados Unidos, llevaron a la empresa a una estrategia de reestructuración masiva.
Wendy’s, el restaurante de fast food conocido por sus hamburguesas de forma cuadrada y que cuenta con más de 7.000 restaurantes en más de 30 países, incluida la Argentina, está cerrando sus sucursales tras el anuncio hace seis meses de una campaña para estabilizar beneficios y deshacerse de los locales con bajo rendimiento. Hasta principios de mes, un análisis de los locales en Estados Unidos revelaba 5.675 locales, lo que supone 200 ubicaciones menos de las que contaba en septiembre de 2025.
Las pérdidas netas de Wendy's en el último tiempo
La compañía dio a conocer su plan de reestructuración en noviembre de 2025, cuando contaba con 5.875 establecimientos en Estados Unidos al inicio de ese trimestre. La herramienta de localización de tiendas ofrece una visión general de la presencia de la cadena y cómo evoluciona con el tiempo, así también permite comprender cuáles son las zonas de ese país más afectadas.
Desde el cuarto trimestre pasado, se demuestra que estos son los estados que registrarán las mayores disminuciones netas: Florida cuenta con 475 establecimientos, con una pérdida neta de 24; Texas tiene 431, con una pérdida neta de 23; Illinois tiene 175 establecimientos y su pérdida es de 18; Arizona cuenta con 90 y la caída es de 15; Colorado tiene 115 y la pérdida es de 10; Ohio cuenta con 388 establecimientos y registró una pérdida de 10; y Nuevo México cuenta con 33, de los cuales marcó una caída de ocho.
Muchos cierres registrados por los medios de comunicación locales, sin embargo, pueden deberse a otro tipo de motivo ajeno al plan de reestructuración. De acuerdo con el informe de Fast Company, Wendy’s estuvo en una “mala racha” que va más allá de la simple reducción de persianas.
¿A qué se se debe el cierre masivo de Wendy's?
Esta racha negativa está profundamente ligada al cambio en los hábitos de consumo y al impacto de la inflación en el mercado estadounidense. Según los analistas del sector, el aumento de los costos operativos y la feroz competencia de las cadenas emergentes han dejado a los formatos tradicionales de Wendy's en una posición vulnerable. La estrategia de la firma ahora apunta a centralizar sus recursos en zonas de alta rentabilidad y acelerar la digitalización de sus servicios de entrega.
A pesar del drástico achique en su mercado local, la empresa busca llevar tranquilidad a sus franquicias internacionales. El plan estratégico contempla que el ordenamiento de las finanzas en Norteamérica funcione como un escudo para proteger las operaciones globales y garantizar la estabilidad de la marca en mercados clave de América Latina y Europa en los próximos años.