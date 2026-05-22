Una de las cadenas de comida rápida más grande del mundo está cerrando cientos de locales

Desde el cuarto trimestre pasado, se demuestra que estos son los estados que registrarán las mayores disminuciones netas: Florida cuenta con 475 establecimientos, con una pérdida neta de 24; Texas tiene 431, con una pérdida neta de 23; Illinois tiene 175 establecimientos y su pérdida es de 18; Arizona cuenta con 90 y la caída es de 15; Colorado tiene 115 y la pérdida es de 10; Ohio cuenta con 388 establecimientos y registró una pérdida de 10; y Nuevo México cuenta con 33, de los cuales marcó una caída de ocho.