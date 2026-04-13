Cuánto cobra un empleado de McDonald’s en Argentina en 2026: salarios actualizados y escalas

Resumen para apurados
- La Federación de Pasteleros y cámaras del sector acordaron nuevos salarios para empleados de servicios rápidos en Argentina, vigentes entre marzo y julio de 2026 ante la inflación.
- El esquema establece aumentos mensuales escalonados con sumas no remunerativas que se consolidarán en julio, alcanzando básicos de hasta $1.863.345 según la categoría laboral.
- Este acuerdo es clave para el empleo joven en el país, ya que busca sostener el poder adquisitivo en un sector con alta rotación y gran peso en el mercado laboral formal urbano.
Los trabajadores de cadenas de comida rápida como McDonald's, Burger King y Mostaza ya tienen definidos sus salarios para el período marzo–julio de 2026, tras un nuevo acuerdo paritario del sector.
El entendimiento se firmó en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 329/2000 y establece incrementos progresivos mes a mes, junto con sumas adicionales según cada categoría laboral.
Servicios rápidos: cómo es la nueva escala salarial
El acuerdo contempla una estructura salarial escalonada que incluye básicos más sumas fijas o variables durante los primeros meses, hasta llegar a su consolidación en julio.
Sueldos en marzo 2026
En el inicio del esquema, los salarios se ubicaron en los siguientes niveles:
Empleado principiante: $983.337 + $35.000
Empleado A: $1.046.681 + $35.000
Empleado B: $1.092.695 + $35.000
Cajero: $1.159.429 + $35.000
Líder A: $1.249.347 + $40.000
Líder B: $1.462.895 + $40.000
Encargado: $1.502.431 + $40.000
Cocinero: $1.693.488 + $40.000
Peón de limpieza: $1.035.526 + $35.000
Aumentos mensuales: abril, mayo y junio
Durante los meses siguientes, el acuerdo suma incrementos adicionales que elevan progresivamente los ingresos:
En abril, se agregan sumas de entre $50.000 y $55.000 más montos variables según categoría
En mayo, las sumas fijas suben a entre $60.000 y $65.000
En junio, alcanzan entre $70.000 y $75.000
Estos adicionales se complementan con cifras variables que incrementan el ingreso total y permiten recomponer el salario frente a la inflación.
Sueldos en julio 2026: cuánto se cobra en cada puesto
A partir de julio, los salarios quedan consolidados en el básico, sin sumas adicionales:
Empleado principiante: $1.108.417
Empleado A: $1.175.318
Empleado B: $1.223.928
Cajero: $1.294.387
Líder A: $1.394.271
Líder B: $1.619.864
Encargado: $1.661.538
Cocinero: $1.863.345
Peón de limpieza: $1.163.517
Quiénes firmaron el acuerdo
El aumento fue acordado entre la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines.
El convenio abarca a miles de trabajadores del sector gastronómico rápido en todo el país, uno de los principales empleadores de jóvenes y personal con primeras experiencias laborales.
Un sector clave para el empleo joven
Las cadenas de comida rápida como McDonald’s se caracterizan por emplear a una gran cantidad de trabajadores jóvenes, muchos de ellos en su primer empleo formal.
Por eso, las actualizaciones salariales del sector no solo impactan en el poder adquisitivo, sino también en el acceso al trabajo registrado y en la dinámica del empleo urbano.
Salarios en contexto: qué tener en cuenta
Si bien los aumentos buscan acompañar la inflación, el esquema con sumas no remunerativas durante varios meses refleja una tendencia común en las negociaciones paritarias actuales.
Esto implica que:
Parte del ingreso no impacta plenamente en aportes o aguinaldo
La recomposición es gradual
El salario real depende de la evolución de los precios
Con este nuevo acuerdo, el sector de servicios rápidos intenta sostener el poder adquisitivo en un contexto económico desafiante, aunque el resultado final dependerá de la inflación en los próximos meses.