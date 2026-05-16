La Fórmula 1 planea otro cambio de motores para 2027 y crece la tensión entre los equipos

El nuevo equilibrio de potencia

La principal modificación propuesta para 2027 apunta a cambiar la distribución de potencia de los motores. Actualmente, el sistema funciona con un reparto cercano al 50-50 entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica. La intención de la FIA es pasar a una proporción más cercana al 60-40, devolviéndole más protagonismo al motor térmico.