Cuál es el ejercicio que recomienda la ciencia para mejorar la memoria

Con el paso del tiempo, una de las herramientas más importantes del ser humano comienza a fallar: la memoria. Además del deterioro natural, la acumulación de responsabilidades y tareas a medida que envejecemos puede afectar esta función crucial del cerebro. Sin embargo, existe un ejercicio que demostró tener excelentes resultados para mantener la memoria en óptimo estado, a pesar de que puede parecer difícil relacionarlo con este beneficio.