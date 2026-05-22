Test de personalidad: elegí una pareja y descubrí cómo sos en el amor

Resumen para apurados
- LA GACETA difundió un nuevo test de personalidad viral en redes sociales que permite a los usuarios descubrir cómo se comportan en el amor al elegir una de tres parejas.
- Estos desafíos son tendencia en internet. El test asocia la elección intuitiva de una ilustración de pareja con dinámicas de amor libre, basadas en la amistad o tradicionales.
- El éxito de estos contenidos refleja la creciente demanda de herramientas lúdicas de autoexploración en redes y su efectividad para generar interacción en medios digitales.
Los test de personalidad siguen ganando popularidad en las redes sociales y se convirtieron en uno de los contenidos favoritos de quienes buscan conocer aspectos ocultos de su manera de pensar, sentir o actuar. En esta oportunidad, un nuevo desafío visual propone descubrir qué es lo que más te incomoda de tu propia personalidad cuando estás en pareja.
La consigna es simple: observar una imagen con tres parejas en diferentes situaciones y elegir aquella que más te represente o con la que te sientas identificado de manera intuitiva. Según la elección que hagas, podrás conocer rasgos emocionales y actitudes que suelen aparecer en tus relaciones amorosas.
Elegí una de las parejas
Resultado del test de personalidad
Primera pareja
Si esta fue tu opción, es probable que hoy en día te convenga vivir el amor de manera mucho más libre y espontánea. Puede que el amor de pareja te asuste un poco, pues no querés ser de aquellas personas que se pierden en el otro.
Por lo anterior, sí, te conviene ver todo sin ataduras, pero también es importante que entiendas que cuando se está con la persona correcta uno no pierde libertad ni autonomía.
Segunda pareja
La elección de esta representación de pareja habla de que actualmente te conviene ver a tu pareja como un amigo también. Para vos el compromiso es claro aún cuando no haya formalidades, y si eso hasta ahora te ha llevado a generar un amor puro y real, entonces debes seguir así.
Es bueno que entre ambas personas se puedan acompañar y querer profundamente, más allá de lo que se tiene o de lo que se es. Eso sí, es importante que te asegures de que van por el mismo camino, y no tienen planes de vida diferentes.
Tercera pareja
Si elegiste a esta pareja es claro, a vos te conviene y te favorece un amor más tradicional. Para vos es importante creer, sentir y trabajar para que las relaciones sean realmente de por vida, y esa mirada te da una estabilidad necesaria para el futuro.
Es fundamental que además del compromiso formal tengas la real convicción de que con tu pareja te puedes complementar y vivir como pares, por eso, tómate el tiempo necesario para dar un gran salto.