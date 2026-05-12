Test viral: elegí tu fruta preferida y descubrí qué revela de tu personalidad

Más conocido como el test de las frutas, los pasos de este reto son muy sencillos. Primero debes observar la imagen que se presenta a continuación, en la cual verás ocho tipos de frutas. De todas las opciones, debes elegir sólo una, tu preferida, esa que comerías todos los días. El último paso, el mejor de todos, es conocer cuál es el mensaje que tiene para vos y que podría cambiar tu manera de ver la vida.