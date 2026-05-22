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El fuerte descargo de Fito Páez después de los silbidos en su show en Buenos Aires

El músico se expresó en redes sociales después de los silbidos que recibió durante su show en Buenos Aires por el orden de las canciones.

Fito Páez enfrentó las críticas del público y dejó un fuerte mensaje en redes
Fito Páez enfrentó las críticas del público y dejó un fuerte mensaje en redes
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Fito Páez respondió en redes sociales tras ser silbido el miércoles por parte del público en el Arena de Buenos Aires debido al orden de las canciones en su show.
  • El descontento ocurrió porque el músico tocó primero los temas de su nuevo disco 'Novela' y postergó sus clásicos. Ante los silbidos, Páez desafió al público a cantar en vivo.
  • Este hecho expone la tensión entre la promoción de nuevos álbumes y la expectativa de clásicos por el público, marcando cómo los artistas gestionan las críticas en directo.
Resumen generado con IA

Fito Páez se expresó en sus redes sociales luego del show que brindó este miércoles en el Arena de Buenos Aires, donde parte del público reaccionó con silbidos por el orden elegido para la lista de canciones.

A través de una publicación en Instagram, el músico compartió varias imágenes de la presentación y dejó un mensaje cargado de emociones sobre lo vivido durante la cuarta fecha de su gira “Sale el Sol” en el microestadio de Villa Crespo.

Abucharon a Fito Páez durante su show: hubo quejas por las canciones de su nuevo disco

Abucharon a Fito Páez durante su show: hubo quejas por las canciones de su nuevo disco

“Me sentí más vivo que nunca”, escribió el artista, quien luego definió la noche con palabras como “amor”, “rabia”, “energía” y “espectáculo”. Además, lanzó un guiño a sus fanáticos porteños: “¡Me encantás Buenos Aires! Porque sos reloca y zarpada”.

Por qué silbaron a Fito Páez en pleno recital

El momento incómodo ocurrió durante el recital cuando algunos asistentes manifestaron su descontento por la estructura del show. En la primera parte del concierto, Fito interpretó las canciones de su último disco, Novela, mientras que los clásicos más esperados llegaron recién después.

Las reacciones del público se hicieron sentir con silbidos y murmullos, algo que el músico decidió enfrentar desde el escenario. Cuando comenzó a sonar “El amor después del amor”, uno de los temas más emblemáticos de su carrera, respondió directamente a quienes lo cuestionaban.

“¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!”, lanzó el artista para incentivar la participación del público. Luego insistió: “¡No los escucho!”, en un intento de transformar la tensión en un momento de conexión colectiva.

Tras el recital, Fito también agradeció a las artistas que participaron de la puesta en escena. Entre ellas mencionó a Lorena Vega, quien tuvo un rol especial durante el espectáculo, y destacó la entrega de todo el equipo que lo acompañó en la noche porteña.

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