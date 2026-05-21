Abucharon a Fito Páez durante su show: hubo quejas por las canciones de su nuevo disco

Fito Páez volvió a presentarse en el Arena de Buenos Aires con entradas agotadas como parte de su “Sale el Sol Tour”, pero esta vez el recital quedó envuelto en una fuerte polémica. Durante el show, varios asistentes expresaron su descontento en redes sociales por el repertorio elegido por el músico rosarino, que incluyó una extensa parte dedicada a Novela, su más reciente trabajo discográfico.