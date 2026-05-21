Abucharon a Fito Páez durante su show: hubo quejas por las canciones de su nuevo disco

Resumen para apurados
- Fito Páez recibió abucheos y críticas de asistentes durante su reciente show en el Arena de Buenos Aires al priorizar las canciones de su nuevo álbum sobre sus clásicos.
- El descontento se viralizó en redes tras su cuarto show agotado. Varios de los asistentes se retiraron antes, mientras otros defendieron que la gira ya anunciaba el nuevo disco.
- Este cruce de opiniones divide a los seguidores entre la nostalgia y la innovación artística, de cara a su próximo concierto programado para el 29 de junio en el mismo estadio.
Fito Páez volvió a presentarse en el Arena de Buenos Aires con entradas agotadas como parte de su “Sale el Sol Tour”, pero esta vez el recital quedó envuelto en una fuerte polémica. Durante el show, varios asistentes expresaron su descontento en redes sociales por el repertorio elegido por el músico rosarino, que incluyó una extensa parte dedicada a Novela, su más reciente trabajo discográfico.
El artista ya había agotado localidades en sus conciertos del 19 y 20 de marzo y el 10 de abril, y debido a la alta demanda sumó una nueva fecha para el próximo 29 de junio. Sin embargo, la cuarta presentación generó opiniones divididas entre quienes esperaban escuchar los grandes clásicos y quienes defendieron la propuesta artística del cantante.
Las críticas de los fans a Fito Páez por el repertorio del show
Tras el recital, comenzaron a viralizarse videos y comentarios de personas que se mostraron molestas por la elección musical del concierto. Muchos asistentes aseguraron que esperaban un recorrido por los hits más conocidos de la carrera de Fito Páez y no una extensa interpretación de canciones de Novela.
“Vine a ver a Fito Páez. Se le ocurrió tocar ‘Novela’”, escribió uno de los usuarios en redes. Otros asistentes también manifestaron su frustración y señalaron que gran parte del público no conocía las nuevas canciones.
Algunos incluso aseguraron haberse retirado antes de que terminara el recital debido al descontento con el formato del espectáculo.
La defensa de los seguidores y cómo sigue el “Sale el Sol Tour”
Frente a las críticas, muchos fanáticos salieron a respaldar al músico y remarcaron que el tour ya estaba anunciado como una gira vinculada a la presentación de su nuevo material.
“Lo de abuchear o enojarse con Fito es insólito, él avisó lo que iba a hacer”, escribió una seguidora en redes sociales. Otros destacaron la calidad artística y la apuesta conceptual del espectáculo.
El show también cuenta con una puesta visual diseñada por Sergio Lacroix y una banda integrada por músicos de primer nivel, en una propuesta que busca combinar música, narrativa y escenografía.
Mientras continúa la repercusión por lo ocurrido en el Arena, Fito Páez ya se prepara para su próxima presentación del 29 de junio, una nueva fecha que volvió a despertar gran expectativa entre sus seguidores.