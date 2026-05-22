Denuncia contra funcionarios municipales: “Esta gestión puso hincapié en la transparencia”, dijo Chincarini

Además, el funcionario cuestionó que la ex empleada municipal “durante tres años no presentó los informes patrimoniales del área que tenía a su cargo, dejando un grave faltante de una camioneta 4x4 que es del municipio”. Chincarini volvió a insistir en que se trata de una demanda que persigue fines políticos, y lo reafirmó al mencionar a la senadora nacional. “Escuchar que vino Beatriz Ávila (a respaldar a González) quiere decir que es más política que nunca esta denuncia. Ella fue a quien nosotros derrotamos en el año 2023 y quien quería darle continuidad a la gestión nefasta de Germán Alfaro en la Capital”, sumó.