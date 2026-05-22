Denuncia contra funcionarios municipales: “Esta gestión puso hincapié en la transparencia”, dijo Chincarini
El secretario de Servicios Públicos, uno de los acusados de presuntas contrataciones irregulares, cruzó a la denunciante. En tanto, la senadora Ávila respaldó a González y pidió que se investigue.
Resumen para apurados
- El 22 de mayo, el funcionario Luciano Chincarini rechazó en Tucumán la denuncia de la opositora Ana González por supuestas contrataciones directas irregulares en el municipio.
- La acusación apunta a cinco funcionarios por contrataciones directas de $2.700 millones, mientras que el oficialismo replica acusando a la edila de perder un vehículo municipal.
- Este cruce profundiza la polarización política local de cara a futuras elecciones, mientras la Justicia deberá determinar la legalidad de los contratos y las denuncias cruzadas.
La denuncia por presuntas irregularidades en la Municipalidad capitalina continúa con voces enfrentadas. Uno de los acusados, el secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini, cruzó a la opositora Ana González por querer adelantar los tiempos electorales y le reprochó su paso por la administración municipal. En tanto, la senadora Beatriz Ávila (PJS) respaldó la demanda impulsada por su espacio y lanzó: “yo les diría que vayan y contesten a la Justicia si esto es político”.
La concejal alfarista demandó ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) que tanto Chincarini como Camila Giuliano (secretaria de Gobierno), Rodrigo Gómez Tortosa (General), Sebastián Ruiz Toscano (Economía y Hacienda) y Marcelo Albaca (contador General) impulsaron contrataciones directas “irregulares” (por considerar que debían hacerse vía licitación pública) para tareas comunes del municipio. La acusación incluye 12 casos por un total de $2.700 millones.
“Grave faltante”
El secretario de Servicios Públicos reaccionó recalcándole a la edil su paso por la administración estatal. “Es obvio que se adelantan los tiempos electorales. Ana González fue una persona que, por nuestra gestión, en 2024 fue separada del municipio porque no aparece al día de hoy una camioneta que estaba a su cargo de cuando era directora de Deportes de San Miguel de Tucumán”, dijo en Síntesis Play, noticiero de LG Play.
Además, el funcionario cuestionó que la ex empleada municipal “durante tres años no presentó los informes patrimoniales del área que tenía a su cargo, dejando un grave faltante de una camioneta 4x4 que es del municipio”. Chincarini volvió a insistir en que se trata de una demanda que persigue fines políticos, y lo reafirmó al mencionar a la senadora nacional. “Escuchar que vino Beatriz Ávila (a respaldar a González) quiere decir que es más política que nunca esta denuncia. Ella fue a quien nosotros derrotamos en el año 2023 y quien quería darle continuidad a la gestión nefasta de Germán Alfaro en la Capital”, sumó.
Con respecto al eje de la acusación penal, sobre las contrataciones directas para tareas diarias como desmalezamiento y limpieza de espacios verdes, Chincarini señaló que el municipio “va normalizando” la situación de las contrataciones y que “los servicios que tienen una continuidad en el tiempo se los va licitando”. “Ella también contrataba cooperativas como directora de Deportes. No hay que demonizar a las cooperativas; son empresas de un capital social y de fundamental importancia”, remarcó, y mencionó que todas las firmas son reguladas por el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym).
Por último, Chincarini pidió que la Justicia sea la que defina, y aseveró: “esta gestión puso hincapié en la transparencia”.
“Desviar la atención”
Por su parte, Ávila defendió la actuación de la concejal y marcó diferencias con el oficialismo. “La concejal lo que ha hecho es juntar las pruebas, juntar documentación muy voluminosa, presentarla a la justicia como corresponde. Y que sea la justicia la que decida, la que investigue y que diga cuál es la situación. Ese es el rol que tiene que tener un concejal opositor, como son nuestros concejales de nuestro espacio. Y ojalá que la comunidad pronto sepa de qué se trata esta situación”.
A su vez, la parlamentaria apuntó que, al calificar la denuncia como una maniobra política, la Municipalidad intenta que se pierda el foco de la demanda. “Tratan de subestimar, de desviar la atención. Bueno, yo les diría que vayan y contesten a la justicia, que les digan a la justicia que esto es político. No tienen que contestarnos a nosotros, le tienen que contestar a la justicia”, subrayó.
Ávila insistió en que la Justicia deberá investigar las irregularidades que menciona la acusación y que “son graves porque afectan a secretarios del municipio”. “Los que están dentro de un Ejecutivo tiene la responsabilidad de manejar recursos públicos de la sociedad y tiene que ser lo más transparente posible”, manifestó.
A su vez, la senadora criticó el manejo de la gestión actual en cuanto a los servicios esenciales y dijo que “falta muchísimo por hacer en el municipio y el Ejecutivo debe aclarar estas denuncias graves”. “Todos los que ellos consideren, que lleven ellos la documentación, que la contrapongan con la que nosotros tenemos, y que el día de mañana se sepa la verdad sobre esta situación”, concluyó Ávila.