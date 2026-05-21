Luciano Chincarini defendió las contrataciones directas y cuestionó a la concejal que lo denunció

Según detalló el funcionario, la concejal fue funcionaria de Germán Alfaro durante 8 años y también de Domingo Amaya, sumando más de 14 años en la administración municipal. "Hasta que en el año 2023 ganamos nosotros, el peronismo gana y recupera la capital, y desarrollamos una investigación del patrimonio del municipio que nosotros recibimos. Ahí detecta el contador general del municipio, el contador Marcelo Albaca, el faltante de esta camioneta, y un grave incumplimiento también por parte de la actual concejal a la ordenanza de contabilidad: durante tres años no presentó los informes patrimoniales del área que tenía a su cargo, y un grave faltante de una camioneta 4x4", afirmó.