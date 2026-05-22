La Iglesia entregó el 82% de la ayuda enviada a Cuba

LA HABANA, Cuba.- La Iglesia Católica cubana informó que ya distribuyó el 82% de los tres millones de dólares en ayuda humanitaria que Estados Unidos envió para las familias afectadas por el huracán Melissa, que devastó varias provincias del este de la isla.
La iglesia, que en el pasado actuó como mediadora entre los adversarios ideológicos, y su ONG Cáritas, fueron encargadas por Washington de distribuir esa ayuda, consistente en alimentos, productos de higiene y para el hogar, que comenzó a llegar a la isla comunista en enero. “Hasta el momento se ha ejecutado el 82% de la ayuda”. “El presente mes se estará recibiendo el 18% restante que beneficiará a 8.800 familias de las provincias afectadas”, señaló Caritas Cuba.
El huracán Melissa devastó el este de la isla en octubre y la administración de Donald Trump anunció el envío de la ayuda humanitaria en los primeros días de noviembre.
Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, Cuba atraviesa una profunda crisis económica, agravada por el bloqueo energético que Washington le impone desde enero y el impacto de otras sanciones económicas estadounidenses.
En su comunicado, Caritas Cuba también destacó que, tanto pronto concluya con la distribución de la primera ayuda, comenzará la “ejecución de la nueva donación que, por un valor de seis millones de dólares, ha hecho (...) el gobierno de Estados Unidos”.
Washington también ha ofrecido a Cuba 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, que deben ser distribuida directamente al pueblo cubano por la iglesia católica u otro grupo caritativo, señaló Washington.
Al respecto, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo que La Habana aceptó la oferta, pero que no estaba claro si el gobierno cubano había avalado las condiciones de Washington.
Mayor presión
Estados Unidos escaló su presión sobre la isla comunista, sometida a un embargo desde 1962 y ahora devastada por una crisis económica y energética.
La grave crisis que atraviesa Cuba y el torniquete cada vez más apretado que aplica Estado Unidos genera reacciones en el mundo. Ayer, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea pidió terminar con el “control y aislamiento” de Cuba.
Las declaraciones de Kaja Kallas se produjeron en México de cara a la firma de un acuerdo comercial con este país. “Tras décadas de mala gestión y represión política, la crisis de Cuba está llegando a un punto de ruptura”, dijo Kallas en una rueda de prensa. “El pueblo cubano merece oportunidades y libertad, y no más control y aislamiento”. Rubio advirtió más temprano que Washington estaba muy enfocado en cambiar el sistema político de Cuba.
La justicia estadounidense inculpó el miércoles al ex presidente Raúl Castro, a quien acusa del derribo en 1996 de dos avionetas donde viajaban cuatro ciudadanos estadounidenses.