La Iglesia entregó el 82% de la ayuda enviada a Cuba

La iglesia, que en el pasado actuó como mediadora entre los adversarios ideológicos, y su ONG Cáritas, fueron encargadas por Washington de distribuir esa ayuda, consistente en alimentos, productos de higiene y para el hogar, que comenzó a llegar a la isla comunista en enero. “Hasta el momento se ha ejecutado el 82% de la ayuda”. “El presente mes se estará recibiendo el 18% restante que beneficiará a 8.800 familias de las provincias afectadas”, señaló Caritas Cuba.