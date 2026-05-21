La Reserva de Atlético ganó en Mendoza y se ilusiona con la clasificación

Hay victorias que valen mucho más que tres puntos. Son las que templan el carácter, las que marcan el destino de un plantel y las que se recuerdan cuando se llega a las instancias decisivas de un campeonato. Lo que consiguió la Reserva de Atlético Tucumán en suelo mendocino, por la fecha 14 de la Copa Proyección, fue una auténtica muestra de coraje, personalidad y contundencia. El equipo dirigido por Ramiro González derrotó 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima, se metió de lleno en el lote de los que pelean la clasificación a los cuartos de final de la Zona A y demostró que a los pibes de las divisiones inferiores les sobra paño para plantarse en las difíciles.