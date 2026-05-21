La Reserva de Atlético ganó en Mendoza y se ilusiona con la clasificación

Resumen para apurados
- La Reserva de Atlético Tucumán venció 2-1 a Gimnasia en Mendoza por la fecha 14 de la Copa Proyección, logrando un triunfo clave para buscar la clasificación a cuartos de final.
- Con un doblete de Rodrigo Granillo y la solidez del arquero Enrique Maza, el equipo superó la expulsión de Videla y la internación de Luciano García tras sufrir un fuerte golpe.
- Sexto con 21 puntos en la Zona A, el Decano mantiene la ilusión de clasificar a cuartos de final a falta de cuatro fechas, teniendo como próximo rival clave a Godoy Cruz.
Hay victorias que valen mucho más que tres puntos. Son las que templan el carácter, las que marcan el destino de un plantel y las que se recuerdan cuando se llega a las instancias decisivas de un campeonato. Lo que consiguió la Reserva de Atlético Tucumán en suelo mendocino, por la fecha 14 de la Copa Proyección, fue una auténtica muestra de coraje, personalidad y contundencia. El equipo dirigido por Ramiro González derrotó 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima, se metió de lleno en el lote de los que pelean la clasificación a los cuartos de final de la Zona A y demostró que a los pibes de las divisiones inferiores les sobra paño para plantarse en las difíciles.
El partido fue un auténtico subibaja de emociones, fútbol y drama. Desde el arranque, el "Decano" dejó en claro que no iba a Mendoza a especular. Apenas a los 8 minutos del primer tiempo, Lucas Videla escaló por la banda derecha, lanzó un centro preciso y Rodrigo Granillo, ganándole la posición a los centrales locales con un anticipo voraz dentro del área, conectó un impecable cabezazo en carrera que dejó sin respuestas al arquero mendocino. Era el 1 a 0 y el inicio de una tarde consagratoria para el delantero tucumano.
Pocos minutos después del festejo, la tarde se tiñó de profunda preocupación. El lateral derecho Luciano García sufrió un fuerte golpe que paralizó los corazones de la delegación. La gravedad de la situación obligó al ingreso inmediato de la ambulancia al campo de juego; el partido estuvo detenido durante 10 minutos en un clima de total hermetismo y el jugador debió ser trasladado de urgencia hacia un nosocomio para recibir atención médica y realizarse los estudios correspondientes. Afortunadamente, el juvenil estuvo contenido en todo momento: García fue ingresado en la Clínica Francesa de la capital mendocina, acompañado de cerca por el presidente de la delegación, Enrique Figueroa, y por el médico del plantel, el doctor Facundo Abdala, donde entró al quirófano para la correspondiente colocación del brazo y la estabilización de la zona afectada, llevando tranquilidad a sus familiares en Tucumán.
El extenso parate afectó el ritmo del juego y Gimnasia reaccionó. Cuando el primer tiempo moría y parecía que Atlético se iba al descanso arriba en el marcador, el "Lobo" mendocino aprovechó una desatención defensiva tras un tiro de esquina en tiempo adicionado y logró igualar transitoriamente el partido antes del cierre de la etapa inicial. Para colmo de males, el panorama se complicaba aún más para la visita debido a la expulsión de Videla en esa primera parte.
Pero en el complemento apareció la mística y la solidez de este equipo para manejar los tiempos del encuentro. A los 5 minutos, cuando el partido pedía un chispazo, Rodrigo Granillo volvió a frotar la lámpara: recibió la pelota y, desde 30 metros, sacó un derechazo teledirigido que se clavó en el ángulo, desatando el festejo alocado de todo el banco tucumano con un golazo descomunal de otra categoría. A partir de allí, el trámite demandó overol, dientes apretados y el protagonismo de otra de las grandes figuras de la tarde: el arquero Enrique Maza. El "1" decano se agigantó bajo los tres palos y se transformó en una muralla inexpugnable, clausurando su arco con intervenciones clave y transmitiendo una seguridad fundamental cuando el local empujaba con más orgullo que fútbol.
Tras el pitazo final, la gran figura del encuentro, Rodrigo Granillo, dialogó con LA GACETA y no ocultó su emoción por el resultado obtenido en una cancha sumamente compleja: "La verdad que vale un montón, es algo que veníamos a buscar y poder llevar los 3 puntos a casa. Gracias a Dios se dio todo de la mejor manera. Ahora a pensar que nos quedan cuatro finales pensando en que podemos clasificar", analizó el goleador.
Con este triunfo de enorme valor, Atlético continúa prendido en la vanguardia, suma puntos importantes en la tabla de posiciones de la Zona A y alimenta la ilusión de clasificar a la siguiente instancia del torneo. El conjunto tucumano se ubica en la sexta posición con 21 puntos, al igual que River Plate, Argentinos Juniors y San Lorenzo, quienes se encuentran mejor posicionados únicamente por diferencia de gol. En la parte alta, Vélez Sarsfield se mantiene imparable con 35 unidades, mientras que Racing Club marcha segundo con 24, recordando que los cuatro primeros de la zona clasificarán a los cuartos de final. Ahora, el "Decano" deberá enfocarse rápidamente en su próximo compromiso: el miércoles enfrentará a Godoy Cruz en la cancha de San Jorge con el objetivo de mantener el buen momento y seguir escalando posiciones en la competencia a solo cuatro jornadas para concluir la fase inicial. (Producción periodística, Carlos Oardi)