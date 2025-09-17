Secciones
DeportesAtlético Tucumán

La Reserva de Atlético Tucumán empató con Vélez y el arquero Enrique Maza fue la gran figura en la Copa Proyección

El “Decano” igualó 1-1 como visitante en Liniers y quedó a dos puntos de Rosario Central, líder del grupo B del Torneo Clausura. Maza sostuvo al equipo con atajadas clave y Atlético estiró su invicto fuera de casa.

Hace 2 Hs

Atlético estuvo muy cerca de recuperar la cima del grupo B del Torneo Clausura de la Copa Proyección, pero se le escapó en los últimos minutos. En Liniers, igualó 1-1 frente a Vélez, ganador del Apertura, y se mantiene expectante en la pelea por la clasificación.

La figura del partido fue Enrique Maza, que sostuvo al equipo en momentos clave y fue protagonista de una actuación sólida en el arco. Los dirigidos por Hugo Colace lograron abrir el marcador a los 47 minutos, gracias a un remate de media distancia de Fabricio Velardes, que sorprendió al arquero local y le dio la ventaja parcial al “Decano”.

El partido parecía encaminarse a una victoria tucumana, pero a los 83 minutos la expulsión de Juan Pablo Posse, por doble amarilla, cambió el rumbo. Apenas dos minutos después, tras un córner desde la izquierda, el delantero Francisco Pozzo conectó de cabeza para decretar el empate definitivo.

Con este resultado, Atlético llegó a 20 puntos, compartiendo el segundo lugar con Instituto y quedando a solo dos de Rosario Central, líder de la zona. Además, extendió su invicto como visitante, confirmando su solidez en esa condición.

La próxima fecha será el jueves 25, cuando reciba a Platense en San Jorge desde las 15.

Otros resultados de la fecha

  • Platense 1 - San Martín (SJ) 0
  • Gimnasia 2 - Rosario Central 2
  • Ferro 3 - Independiente 2

La jornada continuará el jueves con: Instituto-Lanús y San Lorenzo-Godoy Cruz (15:00), y Talleres-Sarmiento y River-Riestra (19:00).

