La Reserva de Atlético Tucumán empató con Vélez y el arquero Enrique Maza fue la gran figura en la Copa Proyección

La figura del partido fue Enrique Maza, que sostuvo al equipo en momentos clave y fue protagonista de una actuación sólida en el arco. Los dirigidos por Hugo Colace lograron abrir el marcador a los 47 minutos, gracias a un remate de media distancia de Fabricio Velardes, que sorprendió al arquero local y le dio la ventaja parcial al “Decano”.