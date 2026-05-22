La nueva regulación de Uber y taxis en CABA abre un debate: ¿puede aplicarse en otras provincias?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una reforma integral del sistema de transporte privado de pasajeros luego del fallo de la Justicia porteña que obligó a regular la actividad de las aplicaciones de viajes bajo criterios similares a los exigidos para taxis y remises. El nuevo esquema apunta a un doble objetivo: imponer mayores requisitos a plataformas como Uber, Cabify y DiDi, y al mismo tiempo flexibilizar la regulación histórica del servicio de taxis.