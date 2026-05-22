Vida literaria: “Malaluz” y el inevitable camino del amor

Destripadoramente rayo. La primera sección es atravesada por la noche verde o morada o verdemorada, donde el cuerpo y la naturaleza son la configuración del mismo placer y dolor: para que sea de nosotros / acá el mundo / donde empezó a doler. Es la experiencia primera del amor. No se confunda aquí con lo que uno conoce del amor. La sección contiene un largo poema que se va dividiendo entre las páginas, lleno de savia y secreciones, de un vacío atacado, de la verdosamente sangre. Podemos encontrar una línea difusa entre lo bello y lo terrible, un poema lo condensa así: temo que la metáfora linde / con la violencia de un arma.