Centro Cultural Rougés: Brasil y las yungas confluyen en 11 obras con corazón de cartón

Las piezas dialogan con esa idea. Hay aves que emergen de estructuras complejas, hojas recortadas una por una, nidos que contienen y a la vez exponen. La escala varía, ya que algunas obras son íntimas; otras, como una pieza de más de tres metros de largo, imponen una presencia física contundente. “Esa fue la que más tiempo me llevó”, admite. El proceso, en ese caso, rozó la obsesión. Noches de insomnio, horas de trabajo silencioso, cortes repetidos hasta el límite de la precisión manual. “Aprovechaba el silencio -cuenta-. A veces me iba con un pedazo de cartón a todos lados: al médico, a una sala de espera… y seguía cortando con el bisturí”.