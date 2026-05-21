Yoga, bici y aprendizaje: las propuestas de Yerba Buena para disfrutar un fin de semana largo

La idea es que no sólo los que viven en Yerba Buena gocen las actividades que organiza la Municipalidad. Por ejemplo, no hace falta tener o llevar una bicicleta para recorrer las calles de la “Ciudad Jardín”. Simplemente hay que llegar hasta Av. Aconquija 2021, la oficina de informes del municipio, y solicitar una. A quienes no viven en la zona, tendrán el desplazamiento facilitado; los más beneficiados son los que no tienen rodados.