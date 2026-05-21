Yoga, bici y aprendizaje: las propuestas de Yerba Buena para disfrutar un fin de semana largo

Resumen para apurados
- La Municipalidad de Yerba Buena lanzó actividades gratuitas de yoga, ciclismo y ferias para vecinos y turistas durante el fin de semana largo del 25 de mayo en la ciudad.
- Las propuestas comienzan el viernes con yoga y continúan el sábado con bicitours con rodados provistos por la comuna, charlas ecológicas y la Feria Ciudad Jardín.
- Esta iniciativa busca consolidar a Yerba Buena como un polo de turismo activo y sustentable, facilitando el acceso gratuito a actividades recreativas y de bienestar.
La idea es que no sólo los que viven en Yerba Buena gocen las actividades que organiza la Municipalidad. Por ejemplo, no hace falta tener o llevar una bicicleta para recorrer las calles de la “Ciudad Jardín”. Simplemente hay que llegar hasta Av. Aconquija 2021, la oficina de informes del municipio, y solicitar una. A quienes no viven en la zona, tendrán el desplazamiento facilitado; los más beneficiados son los que no tienen rodados.
Además la mayoría de los puntos de las actividades cuentan con el paso del transporte público. Por todo ello, Yerba Buena es una buena opción para gozar del fin de semana largo por el festejo del 25 de mayo.
La agenda empieza el viernes 22 con una jornada de yoga relajante a las 19.30 en la Casa del Adulto Mayor (Santo Domingo 200). La actividad es una oportunidad perfecta para desconectarse de la semana y conectar con el bienestar personal.
Además es un buen preludio para lo del sábado. Sin pausa, sucederá lo más intenso del fin de semana. Desde temprano, a las 9.30, los amantes del contacto con la naturaleza podrán disfrutar de yoga en el Jardín Botánico Horco Molle. Desde las 10 comenzarán dos propuestas: el tradicional Bici Tour turístico, que partirá desde la oficina de informes, y el City Tour Histórico desde Plaza Independencia para conocer los rincones con más historia de la ciudad.
Por la tarde, a partir de las 16, el Jardín Botánico Percy Hill será sede de una charla especial sobre “El Lenguaje Simbólico de las Flores”. En el mismo horario comienza la “Feria Ciudad Jardín” en Plaza Procrear (Paraguay al 100), que se extenderá hasta las 22.30 con propuestas gastronómicas, artesanales y entretenimiento para toda la familia.
A la misma hora y hasta las 20 habrá “Mega Eco Canje” en la misma feria. También se podrá disfrutar de juegos temáticos, stands y actividades recreativas que promueven el cuidado del ambiente de manera divertida. El domingo la “Feria Ciudad Jardín” continuará de desde las 16 hasta las 22.30, completando así un fin de semana lleno de propuestas.
Los interesados en participar de las actividades turísticas pueden obtener más información comunicándose al WhatsApp 3814 58-0551.