Viajaba a Salta con 42 kilos de cocaína y fue detenido por Doli, la perrita antinarcóticos

Resumen para apurados
- Gendarmería Nacional detuvo este miércoles a un conductor que transportaba 42 kilos de cocaína en la ruta 34, Jujuy, tras ser detectado por la perra antinarcóticos Doli.
- El hallazgo ocurrió en un control de rutina donde el chofer se mostró nervioso. Tras la alerta del can, se requisó el auto y se hallaron 40 paquetes ocultos en las puertas.
- El caso expone la importancia de las duplas cinotécnicas en los controles viales de la ruta 34, un corredor clave utilizado para el tráfico de drogas desde el norte del país.
Este miércoles, el Ministerio de Seguridad de la Nación hizo pública una de las últimas hazañas de Doli, una perra antinarcóticos perteneciente a Gendarmería Nacional. En un control de rutina, se detuvo en la ruta nacional 34 a un conductor y Doli logró reconocer que transportaba una sustancia ilegal. Después de la requisa, el conductor que se dirigía a Salta, quedó detenido.
El agudo olfato de los perros antinarcóticos permite identificar sustancias ilegales. Este sentido en los canes se encuentra mucho más desarrollado que el de los humanos. Ante la alta sensibilidad, los perros son capaces de detectar diferentes cosas tras el entrenamiento. Por eso Doli, una ovejero alemán de Gendarmería Nacional, entró en acción y rápidamente detectó lo que sucedía.
Conductor nervioso ante el control de Gendarmería
El Escuadrón 60 “San Pedro” envió efectivos de la Sección Chalicán a hacer el control sobre el kilómetro N° 1.212 en la ruta nacional N° 4. Por allí transitaba un auto Renault Clio que se detuvo ante la inspección. El conductor informó que se dirigía a Joaquín V. González, la localidad salteña. Pero los efectivos notaron gestos de nerviosismo e incoherencia en su relato.
Ante la actitud sospechosa del conductor, se pidió la intervención al binomio cinotécnico para ampliar el registro del auto. El binomio es una unidad de trabajo indivisible formada por un can entrenado y su guía humano. En su requisa, Doli reaccionó ante una de las zonas del vehículo, gracias a lo que se intensificó el control.
En los paneles laterales de las puertas traseras del Renault Clio se recibió autorización judicial para hacer una requisa exhaustiva. Cerca de los asientos traseros se encontraron 40 paquetes rectangulares con sustancia blanca compacta que más tarde fue confirmada como cocaína. En total, el conductor transportaba 42 kilos y 248 gramos del narcótico.
Detenido por Doli, el can antinarcótico
Luego del trabajo de identificación de Doli, la causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy. Se ordenó el secuestro de la droga y del vehículo. El conductor quedó detenido por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.
Gendarmería Nacional realiza periódicamente controles en las rutas del país. La ruta nacional 34 es uno de los caminos más usados para transportar cargas ilegales desde el norte del país –presumiblemente desde la frontera– hacia otras provincias, razón por la cual Gendarmería mantiene activo el trabajo de rastreo de droga en puntos diferentes entre Salta y Jujuy.