Buscan que la Cámara Electoral Nacional resuelva el futuro de la UCR de Tucumán

El legislador Agustín Romano Norri interpuso un recurso de apelación contra la sentencia dictada días atrás por la jueza federal María Servini, quien había rechazado la demanda que objeta la intervención dispuesta el 11 de marzo pasado por la mesa directiva del Comité Nacional de la UCR. Según Romano Norri, la medida -que derivó en la designación como interventores de Hernán Abel Rossi y Jorge Raúl Rizzotti- debe ser dejada sin efecto por el tribunal con competencia electoral ya que adolece de un vicio de incompetencia orgánica insubsanable”. En síntesis, el legislador sostiene que la resolución partidaria “fue dispuesta por un órgano que no ostenta en la Carta Orgánica la facultad de intervenir los organismos de distrito, y no se ha acreditado una ratificación válida, expresa y tempestiva por parte del órgano soberano estatutariamente competente”, aseveró el opositor.