Secciones
EconomíaNoticias económicas

La CNV modificó normas sobre auditorías y transferencias de fondos

La resolución de la Comisión Nacional de Valores 1140/2026 introduce modificaciones en el mercado de capitales.

EN CABA. Sede de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
EN CABA. Sede de la Comisión Nacional de Valores (CNV). FOTO TOMADA DE MODERNABUENOSAIRES.ORG
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La CNV oficializó este jueves en Argentina cambios regulatorios sobre auditorías y transferencias para agilizar trámites y mejorar la prevención de lavado de dinero.
  • La resolución general 1140/2026 delega facultades en áreas técnicas del organismo y corrige un error de la norma 1139 sobre el origen de fondos en operaciones agropecuarias.
  • Las medidas buscan dar mayor celeridad a las decisiones administrativas, optimizar la trazabilidad financiera del mercado y asegurar un control digital más eficiente.
Resumen generado con IA

La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó este jueves una serie de cambios regulatorios vinculados al mercado de capitales, los registros de auditores y los mecanismos de prevención de lavado de dinero. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución general 1140/2026 y entrará en vigencia mañana.

Entre las principales modificaciones, el organismo dispuso agilizar los trámites de inscripción y cancelación del Registro de Auditores Externos y de Asociaciones de Profesionales Auditores. Con ese objetivo, delegó esas facultades en la Subgerencia de Control de Auditores para otorgar “mayor celeridad” a las decisiones administrativas.

Según explicó la CNV, la medida se encuadra dentro del esquema de delegación interna de funciones establecido previamente por la resolución general 1.112, mediante la cual se trasladaron decisiones técnicas y operativas desde el Directorio hacia distintas gerencias y subgerencias.

La resolución también introdujo cambios en el régimen de transferencias de fondos dentro del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En ese marco, la CNV corrigió un error material detectado en la reciente resolución general 1.139 y redefinió las condiciones para la recepción de fondos de clientes por parte de agentes de liquidación y compensación vinculados a actividades agropecuarias.

El nuevo esquema establece que los fondos deberán provenir de cuentas bancarias o CVU de titularidad del cliente y garantizar la identificación y trazabilidad de las operaciones. Además, contempla situaciones específicas para agentes dedicados al corretaje de granos y operaciones agroindustriales, permitiendo que determinados fondos puedan canalizarse hacia el mercado de capitales bajo requisitos estrictos de identificación de origen y beneficiarios.

Por otra parte, la resolución amplió las facultades delegadas en distintas áreas técnicas del organismo. Entre ellas, la Gerencia de Registro y Control podrá aplicar advertencias formales por incumplimientos administrativos e intervenir en inscripciones y cancelaciones de registros vinculados a proveedores de servicios de activos virtuales, consignó el diario "Ámbito".

Asimismo, las áreas de control societario y contable quedaron habilitadas para aprobar reformas estatutarias, cambios societarios y autorizaciones vinculadas a registros digitales previstos en la Ley General de Sociedades.

Temas Comisión Nacional de ValoresArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Suben los combustibles en Tucumán y crece la preocupación: “Vas más para atrás que para adelante”

Suben los combustibles en Tucumán y crece la preocupación: “Vas más para atrás que para adelante”

Tucumán afianza su alto consumo de huevos, un alimento importante en tiempos de ajuste

Tucumán afianza su alto consumo de huevos, un alimento importante en tiempos de ajuste

La Unión Industrial de Tucumán reconoció el trabajo provincial para evitar cortes de gas

La Unión Industrial de Tucumán reconoció el trabajo provincial para evitar cortes de gas

Los bancarios acordaron otro aumento: en cuánto quedó el salario inicial

Los bancarios acordaron otro aumento: en cuánto quedó el salario inicial

Se encienden las tasas: cuáles son las billeteras virtuales y bancos que más rendimiento pagan hoy en Argentina

Se encienden las tasas: cuáles son las billeteras virtuales y bancos que más rendimiento pagan hoy en Argentina

Lo más popular
Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una
1

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
2

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
3

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías
4

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

Tucumán, desde hoy será sede de un simposio sobre los Juicios de Nuremberg
5

Tucumán, desde hoy será sede de un simposio sobre los Juicios de Nuremberg

Ranking notas premium
Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
1

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
2

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
3

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Por Kicillof en Tucumán, el Pulguita con un ministro y cambios en Yerba Buena
4

Por Kicillof en Tucumán, el "Pulguita" con un ministro y cambios en Yerba Buena

Tafí Viejo, la serie: Ahí estamos nosotros, el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro
5

"Tafí Viejo", la serie: "Ahí estamos nosotros", el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro

Más Noticias
Ley Hojarasca: cuáles son las 63 normas que el Gobierno busca derogar por “obsoletas”

Ley Hojarasca: cuáles son las 63 normas que el Gobierno busca derogar por “obsoletas”

Plazo fijo a 30 días por $500.000: los bancos con mejores TNA al 21 de mayo

Plazo fijo a 30 días por $500.000: los bancos con mejores TNA al 21 de mayo

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

Apareció el gas industrial en medio del debate sobre “zonas frías”

Apareció el gas industrial en medio del debate sobre “zonas frías”

¿De cuánta caña se dispondrá para esta zafra en Tucumán?

¿De cuánta caña se dispondrá para esta zafra en Tucumán?

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Comentarios