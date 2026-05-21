La CNV modificó normas sobre auditorías y transferencias de fondos

Resumen para apurados
- La CNV oficializó este jueves en Argentina cambios regulatorios sobre auditorías y transferencias para agilizar trámites y mejorar la prevención de lavado de dinero.
- La resolución general 1140/2026 delega facultades en áreas técnicas del organismo y corrige un error de la norma 1139 sobre el origen de fondos en operaciones agropecuarias.
- Las medidas buscan dar mayor celeridad a las decisiones administrativas, optimizar la trazabilidad financiera del mercado y asegurar un control digital más eficiente.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó este jueves una serie de cambios regulatorios vinculados al mercado de capitales, los registros de auditores y los mecanismos de prevención de lavado de dinero. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución general 1140/2026 y entrará en vigencia mañana.
Entre las principales modificaciones, el organismo dispuso agilizar los trámites de inscripción y cancelación del Registro de Auditores Externos y de Asociaciones de Profesionales Auditores. Con ese objetivo, delegó esas facultades en la Subgerencia de Control de Auditores para otorgar “mayor celeridad” a las decisiones administrativas.
Según explicó la CNV, la medida se encuadra dentro del esquema de delegación interna de funciones establecido previamente por la resolución general 1.112, mediante la cual se trasladaron decisiones técnicas y operativas desde el Directorio hacia distintas gerencias y subgerencias.
La resolución también introdujo cambios en el régimen de transferencias de fondos dentro del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En ese marco, la CNV corrigió un error material detectado en la reciente resolución general 1.139 y redefinió las condiciones para la recepción de fondos de clientes por parte de agentes de liquidación y compensación vinculados a actividades agropecuarias.
El nuevo esquema establece que los fondos deberán provenir de cuentas bancarias o CVU de titularidad del cliente y garantizar la identificación y trazabilidad de las operaciones. Además, contempla situaciones específicas para agentes dedicados al corretaje de granos y operaciones agroindustriales, permitiendo que determinados fondos puedan canalizarse hacia el mercado de capitales bajo requisitos estrictos de identificación de origen y beneficiarios.
Por otra parte, la resolución amplió las facultades delegadas en distintas áreas técnicas del organismo. Entre ellas, la Gerencia de Registro y Control podrá aplicar advertencias formales por incumplimientos administrativos e intervenir en inscripciones y cancelaciones de registros vinculados a proveedores de servicios de activos virtuales, consignó el diario "Ámbito".
Asimismo, las áreas de control societario y contable quedaron habilitadas para aprobar reformas estatutarias, cambios societarios y autorizaciones vinculadas a registros digitales previstos en la Ley General de Sociedades.