La CNV modificó normas sobre auditorías y transferencias de fondos

La resolución también introdujo cambios en el régimen de transferencias de fondos dentro del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En ese marco, la CNV corrigió un error material detectado en la reciente resolución general 1.139 y redefinió las condiciones para la recepción de fondos de clientes por parte de agentes de liquidación y compensación vinculados a actividades agropecuarias.