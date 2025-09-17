Una circular de la Comisión Nacional de Valores inquieta a agentes de Bolsa

El “carry trade”

La bicicleta sobre la que intervino el Gobierno consiste en que se tomen pesos para comprar dólares cuando las tasas ya no rinden con lo cual se cierra un ciclo de carry trade. La finalidad es actuar sobre la demanda dólares que hace aumentar el tipo de cambio, y en ese sentido, las restricciones son para trabarles a los inversores que hayan operado con cauciones que, con esos pesos, vayan a dolarizarse en el mercado alternativo del dólar. Ya sea MEP o CCL. Entonces básicamente se evita que los agentes hagan este mismo mecanismo para que el dólar no se sobrecaliente, aprovechando que las tasas de interés empiezan a bajar.