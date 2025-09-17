Una circular de la Comisión Nacional de Valores inquieta a agentes de Bolsa

La Comisión Nacional de Valores (CNV) incluyó a los agentes de Bolsa en la prohibición que rige para bancos y empresas de usar pesos de su cartera propia tomados en caución y aplicarlos a la compra de dólares. La medida, denominada “Criterio Interpretativo”, había sido sancionada el viernes pasado, fue derogada el lunes por la emisión de una nueva, a fin de aclarar que “la limitación referida a posiciones tomadoras en cauciones y/o pases en moneda local y/o a cualquier tipo de financiamiento en moneda local a través de operaciones en el ámbito del mercado de capitales, abarca también a aquellas que resulten comprendidas en el concepto de cartera propia”.
Según el nuevo Criterio Interpretativo de la CNV, la prohibición se mantiene exclusivamente respecto de las operaciones realizadas con cartera propia de los Agentes de Compensación y Liquidación (ALyCs) financiadas en pesos, sin afectar las operaciones realizadas por sus clientes. La entidad había aclarado ya que “esta restricción opera exclusivamente para la cantidad neta de moneda extranjera a liquidar, la que no podrá en el conjunto de esas cuentas y subcuentas generar saldo a cobrar”. También se destaca que “no aplica para la venta del stock de bonos anteriores a su dictado”. Las sociedades de Bolsa, en consecuencia, no pueden comprar dólares financieros si mantienen su cartera o la de empresas afines financiadas con pesos a través de cauciones.
Hasta las elecciones, el Gobierno se propuso defender el techo de la banda. Por eso, el Ministerio de Economía aprieta las clavijas hasta el límite de afectar la libertad de los mercados. Contablemente, las reservas del Banco Central están en U$S 40.309 millones, aunque dispondría nada más que de U$S 14.000 millones para vender.
Si bien teóricamente cubrirían de una eventual corrida, el FMI trasmitió su inquietud por el uso de esas divisas provenientes, precisamente, de los préstamos del organismo. La circular de la CNV emitida el viernes ya consignaba que, desde este lunes, los agentes de Bolsa (ALyC) no podrán comprar dólares si tienen deuda en pesos.
Las ALyCs o brokers son entidades financieras autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que actúan como intermediarias entre los inversores y los mercados de capitales. Tienen como principal función recibir y ejecutar las órdenes de compra y venta de instrumentos financieros, liquidar (asegurarse de la correcta transferencia de dinero y activos), compensar las operaciones y custodiar los valores en entidades como la Caja de Valores.
El “carry trade”
La bicicleta sobre la que intervino el Gobierno consiste en que se tomen pesos para comprar dólares cuando las tasas ya no rinden con lo cual se cierra un ciclo de carry trade. La finalidad es actuar sobre la demanda dólares que hace aumentar el tipo de cambio, y en ese sentido, las restricciones son para trabarles a los inversores que hayan operado con cauciones que, con esos pesos, vayan a dolarizarse en el mercado alternativo del dólar. Ya sea MEP o CCL. Entonces básicamente se evita que los agentes hagan este mismo mecanismo para que el dólar no se sobrecaliente, aprovechando que las tasas de interés empiezan a bajar.