Por qué Lionel Scaloni quiere llevar a Santiago Beltrán al Mundial aunque no vaya a atajar

La intención que sobrevuela el cuerpo técnico campeón del mundo no tiene que ver con llevar a Beltrán para que ataje ni mucho menos para que compita un lugar real en esta Copa del Mundo. La “jugada” parece ser otra: empezar a meterlo lentamente dentro del ecosistema de la Selección Mayor. Hacerlo convivir con Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso; que respire el ritmo de un Mundial desde adentro, que vea cómo se entrena el “Dibu”, cómo trabaja Martín Tocalli (entrenador de arqueros de la Selcción) y cómo funciona el liderazgo de Lionel Messi en la intimidad cotidiana.