Por qué Lionel Scaloni quiere llevar a Santiago Beltrán al Mundial aunque no vaya a atajar

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni citará al arquero Santiago Beltrán al Mundial 2026 en EE.UU. para integrarlo al plantel de Argentina y asegurar a futuro el recambio generacional en el arco.
- Tras destacarse en River por lesiones de sus compañeros, Beltrán es visto como un proyecto clave por el cuerpo técnico, que ya lo utilizó previamente como arquero sparring.
- La medida apunta a su maduración emocional para el Mundial 2030, replicando el proceso formativo previo aplicado con éxito en figuras como Julián Álvarez y Enzo Fernández.
Las decisiones más inteligentes de Lionel Scaloni casi nunca hacen ruido cuando suceden. No aparecen en las conferencias, no explotan en redes sociales ni tampoco generan debates televisivos interminables. Muchas veces funcionan como pequeñas maniobras silenciosas que recién terminan entendiéndose años después. Y la idea que hoy empieza a tomar forma alrededor de Santiago Beltrán parece ir exactamente por ese camino; porque mientras la atención pública está puesta en los 26 nombres que viajarán al Mundial 2026, en Ezeiza ya comenzaron a pensar mucho más allá de Estados Unidos, México y Canadá.
La intención que sobrevuela el cuerpo técnico campeón del mundo no tiene que ver con llevar a Beltrán para que ataje ni mucho menos para que compita un lugar real en esta Copa del Mundo. La “jugada” parece ser otra: empezar a meterlo lentamente dentro del ecosistema de la Selección Mayor. Hacerlo convivir con Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso; que respire el ritmo de un Mundial desde adentro, que vea cómo se entrena el “Dibu”, cómo trabaja Martín Tocalli (entrenador de arqueros de la Selcción) y cómo funciona el liderazgo de Lionel Messi en la intimidad cotidiana.
Scaloni ya entendió hace tiempo algo que muchas selecciones suelen descubrir demasiado tarde; los recambios no se improvisan. Y en el puesto de arquero esa lógica se vuelve todavía mucho más delicada.
Argentina tiene hoy tres arqueros consolidados, pero también un problema silencioso a futuro. "Dibu" y Rulli ya pasaron los 33 años y Musso llegó a los 32. Después aparece un vacío generacional bastante marcado y no abundan los arqueros jóvenes que ya hayan convivido con la presión de la elite ni que tengan roce internacional real. Por eso Beltrán empieza a transformarse en una apuesta estratégica.
Beltrán tuvo un crecimiento meteórico, que lo terminó de meter en la escena grande
La historia del chico también ayuda a entender por qué genera tanta atención. Hace apenas un año seguía atajando en Reserva y parecía lejísimo de este escenario. Pero el fútbol actual acelera todo. Las lesiones de Franco Armani y de Ezequiel Centurión le abrieron una puerta inesperada; respondió con personalidad y terminó convirtiéndose en uno de los nombres más fuertes del inicio de 2026 en River.
En Ezeiza lo vienen siguiendo hace rato; mucho antes de que explotara mediáticamente. Tocalli ya lo había llevado como sparring después de recuperarse de una lesión grave y ahora la idea parece ser profundizar ese vínculo.
Lo interesante es que esta movida también expone otra característica muy propia de la “Scaloneta”: la planificación emocional.
La Selección no solamente busca formar futbolistas, sino también formar jugadores preparados mentalmente para convivir con el peso simbólico de vestir esa camiseta. Por eso muchas veces los acercamientos empiezan antes de que el futbolista esté listo para competir realmente.
Pasó con Julián Álvarez, con Enzo Fernández, con Thiago Almada, y ahora podría empezar a pasar con Beltrán.
Que el arquero de River acompañe la gira previa, comparta entrenamientos y permanezca unos días en Kansas City antes del debut frente a Argelia parece apuntar justamente a eso; a naturalizarle el escenario antes de que le toque protagonizarlo.
Porque el verdadero proyecto no parece ser este Mundial, sino el 2030.
Y mientras gran parte del fútbol argentino discute únicamente el presente inmediato, Scaloni vuelve a demostrar que su mayor virtud probablemente siga siendo mirar varios años más adelante que el resto.