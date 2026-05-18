Súper lunes mundialista: Croacia, Austria y tres sorpresas confirmaron sus listas definitivas

A medida que se acerca el Mundial 2026, las federaciones empiezan a acelerar sus definiciones. Este lunes 18 de mayo fue una jornada de alto impacto con la confirmación de las nóminas oficiales de cinco seleccionados. Entre las novedades, destaca un rival directo de la selección argentina y la aparición de dos países debutantes que vivirán su primera experiencia en una Copa del Mundo.