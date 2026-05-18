Súper lunes mundialista: Croacia, Austria y tres sorpresas confirmaron sus listas definitivas
En una jornada frenética de definiciones para la Copa del Mundo, cinco países oficializaron sus planteles de 26 futbolistas. Los focos apuntan al combinado austríaco, rival directo de la selección argentina en la fase de grupos, y a la convocatoria de Luka Modric a los 40 años, para jugar su quinta cita máxima.
Resumen para apurados
- Croacia, Austria, RD Congo, Curazao y Cabo Verde oficializaron este lunes sus listas de 26 jugadores para el Mundial 2026, definiendo sus planteles para la cita mundialista.
- El anuncio destaca por la presencia de Luka Modric a sus 40 años y la lista de Austria, rival de Argentina. Además, Curazao y Cabo Verde vivirán su primera experiencia histórica.
- La confirmación de las nóminas marca el inicio de la fase final de preparación. La atención se centra en el análisis de Austria como oponente directo de la Selección Argentina.
A medida que se acerca el Mundial 2026, las federaciones empiezan a acelerar sus definiciones. Este lunes 18 de mayo fue una jornada de alto impacto con la confirmación de las nóminas oficiales de cinco seleccionados. Entre las novedades, destaca un rival directo de la selección argentina y la aparición de dos países debutantes que vivirán su primera experiencia en una Copa del Mundo.
Croacia
El combinado balcánico, siempre abonado a las instancias decisivas en los últimos mundiales, oficializó su plantel con una sólida base de experiencia y recambio en las principales ligas europeas, liderados una vez más por el eterno Luka Modrić.
Arqueros
Dominik Livaković (Dinamo Zagreb de Croacia)
Dominik Kotarski (Copenhague de Dinamarca)
Ivor Pandur (Hull City de Inglaterra)
Defensores
Joško Gvardiol (Manchester City de Inglaterra)
Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad de España)
Josip Šutalo (Ajax de Países Bajos)
Josip Stanišić (Bayern Múnich de Alemania)
Marin Pongračić (Fiorentina de Italia)
Martin Erlić (Midtjylland de Dinamarca)
Luka Vušković (Hamburgo de Alemania)
Volantes
Luka Modrić (Milan de Italia)
Mateo Kovačić (Manchester City de Inglaterra)
Mario Pašalić (Atalanta de Italia)
Nikola Vlašić (Torino de Italia)
Luka Sučić (Real Sociedad de España)
Martin Baturina (Como de Italia)
Kristijan Jakić (FC Augsburg de Alemania)
Petar Sučić (Inter de Milán de Italia)
Nikola Moro (Bologna de Italia)
Toni Fruk (Rijeka de Croacia)
Delanteros
Ivan Perišić (PSV de Países Bajos)
Andrej Kramarić (TSG Hoffenheim de Alemania)
Ante Budimir (Osasuna de España)
Marco Pašalić (Orlando City de Estados Unidos)
Petar Musa (FC Dallas de Estados Unidos)
Igor Matanović (SC Freiburg de Alemania)
Austria
Los ojos de nuestro país están puestos aquí. El conjunto austríaco, rival directo de la Selección Argentina en la fase de grupos, presentó su lista definitiva encabezada por su capitán David Alaba y apuntalada por una enorme cantidad de futbolistas que militan en la Bundesliga alemana.
Arqueros
Alexander Schlager (Red Bull Salzburg de Austria)
Florian Wiegele (Viktoria Plzeň de República Checa)
Patrick Pentz (Brøndby de Dinamarca)
Defensores
David Affengruber (Elche de España)
Kevin Danso (Tottenham Hotspur de Inglaterra)
Stefan Posch (Mainz 05 de Alemania)
David Alaba (Real Madrid de España)
Philipp Lienhart (SC Freiburg de Alemania)
Philipp Mwene (Mainz 05 de Alemania)
Alexander Prass (TSG Hoffenheim de Alemania)
Marco Friedl (Werder Bremen de Alemania)
Michael Svoboda (Venezia de Italia)
Volantes
Xaver Schlager (RB Leipzig de Alemania)
Nicolas Seiwald (RB Leipzig de Alemania)
Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund de Alemania)
Florian Grillitsch (Braga de Portugal)
Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund de Alemania)
Romano Schmid (Werder Bremen de Alemania)
Christoph Baumgartner (RB Leipzig de Alemania)
Konrad Laimer (Bayern Múnich de Alemania)
Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg de Alemania)
Paul Wanner (PSV Eindhoven de Países Bajos)
Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC de Austria)
Delanteros
Marko Arnautović (Estrella Roja de Belgrado de Serbia)
Michael Gregoritsch (FC Augsburg de Alemania)
Saša Kalajdžić (LASK de Austria)
República Democrática del Congo
Los "Leopardos" sellaron su nómina combinando potencia física y nombres consolidados en el fútbol de Francia e Inglaterra, bajo el indiscutible liderazgo defensivo de su capitán Chancel Mbemba.
Arqueros
Lionel Mpasi (Le Havre de Francia)
Timothy Fayulu (Noah de Armenia)
Matthieu Epolo (Standard Lieja de Bélgica)
Defensores
Chancel Mbemba (Lille de Francia)
Arthur Masuaku (Lens de Francia)
Gédéon Kalulu (Aris Limassol de Chipre)
Joris Kayembe (Genk de Bélgica)
Dylan Batubinsika (AEL de Grecia)
Axel Tuanzebe (Burnley de Inglaterra)
Aaron Wan-Bissaka (West Ham United de Inglaterra)
Rocky Bushiri (Hibernian de Escocia)
Steve Kapuadi (Widzew Łódź de Polonia)
Volantes
Meschak Elia (Alanyaspor de Turquía)
Samuel Moutoussamy (Atromitos de Grecia)
Edo Kayembe (Watford de Inglaterra)
Théo Bongonda (Spartak de Moscú de Rusia)
Charles Pickel (Espanyol de España)
Gaël Kakuta (AEL de Grecia)
Noah Sadiki (Sunderland de Inglaterra)
Nathanaël Mbuku (Montpellier de Francia)
Ngal'ayel Mukau (Lille de Francia)
Brian Cipenga (Castellón de España)
Delanteros
Cédric Bakambu (Real Betis de España)
Fiston Mayele (Pyramids de Egipto)
Yoane Wissa (Newcastle United de Inglaterra)
Simon Banza (Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos)
Curazao
La pequeña isla caribeña vive un sueño histórico: hará su debut absoluto en una Copa del Mundo. Con un plantel sumamente nutrido por jugadores formados y asentados en el fútbol de los Países Bajos, buscarán convertirse en la gran revelación del torneo.
Arqueros
Eloy Room (Miami FC de Estados Unidos)
Trevor Doornbusch (VVV-Venlo de Países Bajos)
Tyrick Bodak (Telstar de Países Bajos)
Defensores
Juriën Gaari (Abha de Arabia Saudita)
Roshon van Eijma (RKC Waalwijk de Países Bajos)
Sherel Floranus (PEC Zwolle de Países Bajos)
Joshua Brenet (Kayserispor de Turquía)
Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam de Países Bajos)
Armando Obispo (PSV de Países Bajos)
Riechedly Bazoer (Konyaspor de Turquía)
Deveron Fonville (NEC de Países Bajos)
Volantes
Leandro Bacuna (Iğdır de Turquía)
Juninho Bacuna (Volendam de Países Bajos)
Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk de Países Bajos)
Kevin Felida (Den Bosch de Países Bajos)
Livano Comenencia (Zürich de Suiza)
Ar'jany Martha (Rotherham United de Inglaterra)
Tyrese Noslin (Telstar de Países Bajos)
Delanteros
Kenji Gorré (Maccabi Haifa de Israel)
Brandley Kuwas (Volendam de Países Bajos)
Gervane Kastaneer (Terengganu de Malasia)
Jeremy Antonisse (Kifisia de Grecia)
Jearl Margaritha (Beveren de Bélgica)
Jürgen Locadia (Miami FC de Estados Unidos)
Sontje Hansen (Middlesbrough de Inglaterra)
Tahith Chong (Sheffield United de Inglaterra)
Cabo Verde
El otro gran debutante de esta edición mundialista que paraliza a su nación. Los "Tiburones Azules" confirmaron a sus 26 elegidos apoyándose fuertemente en futbolistas que compiten en la primera división de Portugal para intentar escribir la página más dorada de su historia deportiva.
Arqueros
Vozinha (Chaves de Portugal)
Márcio Rosa (Montana de Bulgaria)
CJ dos Santos (San Diego de Estados Unidos)
Defensores
Stopira (Torreense de Portugal)
Pico (Shamrock Rovers de Irlanda)
João Paulo (FCSB de Rumania)
Diney (Al Bataeh de Emiratos Árabes Unidos)
Logan Costa (Villarreal de España)
Steven Moreira (Columbus Crew de Estados Unidos)
Wagner Pina (Trabzonspor de Turquía)
Sidny Lopes Cabral (Benfica de Portugal)
Kelvin Pires (SJK de Finlandia)
Volantes
Jamiro Monteiro (PEC Zwolle de Países Bajos)
Kevin Pina (Krasnodar de Rusia)
Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad de Bulgaria)
Telmo Arcanjo (Vitória de Guimarães de Portugal)
Laros Duarte (Puskás Akadémia de Hungría)
Yannick Semedo (Farense de Portugal)
Delanteros
Ryan Mendes (Iğdır de Turquía)
Garry Rodrigues (Apollon Limassol de Chipre)
Willy Semedo (Omonia de Chipre)
Jovane Cabral (Estrela Amadora de Portugal)
Benchimol (Akron Tolyatti de Rusia)
Dailon Livramento (Casa Pia de Portugal)
Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv de Israel)
Nuno da Costa (İstanbul Başakşehir de Turquía)