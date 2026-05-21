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Casas particulares: ARCA implementa el recibo de sueldo 100% digital

La medida alcanza a más de 600.000 personas.

Casas particulares. ARCHIVO
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA implementó en Argentina el recibo de sueldo 100% digital para más de 600.000 trabajadoras de casas particulares bajo la Resolución 5850-2026 para simplificar trámites.
  • Esta medida, enmarcada en la Ley de Modernización Laboral, digitaliza por completo la emisión de los comprobantes, eliminando el soporte de papel mediante un registro digital.
  • El nuevo formato obligatorio garantiza seguridad jurídica y trazabilidad, sirviendo como prueba electrónica ante conflictos y facilitando el acceso al historial laboral.
Resumen generado con IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Resolución General 5850-2026, implementó el recibo de sueldo 100% digital para trabajadoras de casas particulares

La medida, que alcanzará a más de 600.000 relaciones laborales, permitirá a empleadas de este régimen especial acceder fácilmente a los comprobantes de pago de sus salarios, con una mayor simplificación de trámites y sustitución del soporte papel. 

El nuevo formato para la confección de recibos incorpora acciones de autenticidad, integridad, inmutabilidad, disponibilidad y trazabilidad documental, lo que garantiza la seguridad jurídica, al transformar el documento en un instrumento electrónico formal, informó el organismo en un comunicado.

Las adecuaciones proyectan al Recibo de Sueldo Electrónico como instrumento digital obligatorio para el empleador, al minimizar los errores formales en la emisión del recibo e impulsar la formalización del pago salarial y despapelización del proceso de acreditación de los sueldos. Además, genera una facilitación de la prueba electrónica ante eventuales controversias. 

¿Qué cambia con la nueva norma?

A partir de ahora el empleador, que debe emitir el recibo de sueldo mediante el Registro Especial del Personal de Casas Particulares, lo pondrá a disposición del trabajador o trabajadora de forma totalmente digital. Esta actualización se da en el marco de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. 

El empleador podrá ver en la sección "PAGOS Y RECIBOS" la columna "FECHA DE LECTURA", la cual indica la fecha en la cual la trabajadora accedió al recibo de sueldo a partir de su ingreso vía el Registro Especial de Casas Particulares con Clave Fiscal. 

Por su parte, las empleadas podrán visualizar el Recibo de Sueldo Electrónico en “Mis trabajos”, en la opción “Recibos de sueldo”. Al seleccionar el botón “Ver Recibo”, el mismo se descargará para compartirlo electrónicamente. 

Para mayor información, se encuentran disponibles en el micrositio de Casas Particulares https://www.afip.gob.ar/casasparticulares/  los requisitos para el acceso al Recibo de Sueldo.


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