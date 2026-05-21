Atlético Tucumán encontró el rumbo justo antes del receso y sueña en grande para el próximo semestre

Los protagonistas coinciden en que la clave del momento tiene que ver con el asentamiento de una idea futbolística y la virtud de no conformarse tras la victoria sobre el "Millonario". "Principalmente ganamos por la unión del grupo. Estas últimas dos semanas estuvimos trabajando muy bien. Julio entendió cómo nos teníamos que unir. Estos últimos partidos fueron muy buenos; contra Banfield merecimos la victoria y contra River también lo habíamos hecho muy bien. Hoy por suerte metimos los tres goles que nos dieron la victoria y asientan al equipo", analizó Lautaro Godoy, la figura de la cancha, aún emocionado por una tarde memorable para él en lo personal, coronándola con el pasaje a octavos de final de su equipo.