Atlético Tucumán encontró el rumbo justo antes del receso y sueña en grande para el próximo semestre
La goleada en la Copa Argentina confirma que el proceso de Falcioni maduró: el DT logró impregnar su idea en un plantel heredado y ahora la CD cuenta con una base sólida de rendimientos altos para edificar el mercado de pases.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán goleó 3-0 a Talleres en Rosario por Copa Argentina, clasificando a octavos justo antes del receso y consolidando el proceso de Julio Falcioni.
- Falcioni consolidó su idea futbolística en un plantel heredado sin pretemporada, sumando este gran rendimiento al reciente y valioso triunfo obtenido frente a River.
- La mejoría del equipo brinda una base sólida para que la dirigencia encare el mercado de pases y el plantel afronte con altas expectativas el próximo semestre.
Finalmente, la reacción tan esperada llegó. Atlético Tucumán encontró, en el último suspiro del semestre, el funcionamiento y los resultados que con tanta insistencia había buscado. El 3-0 a Talleres por los 16avos de final de la Copa Argentina terminó de configurar el clima: por segunda vez consecutiva, ya no hubo miradas perdidas ni gestos de resignación entre los protagonistas. Como contra River en Núñez, el plantel volvió a festejar, abrazarse, reír y cantar. Toda esa alegría se volcó al resto del mundo "decano", a los hinchas que viajaron cientos de kilómetros para alentar al equipo en Rosario y tuvieron su recompensa tras un apoyo resiliente que no encontraba resquicio alguno en lo que va del año.
Decir que fue una tarde soñada no es una hipérbole. Porque ni el más optimista imaginaba un partido así, vivirlo de esa manera. El "Decano" se destapó. A una actuación muy convincente desde el juego le agregó contundencia, ese déficit que tanto perjudicó al equipo durante todo el torneo. Se desperdiciaron chances, es cierto, pero el equipo generó tanto que la resistencia cordobesa terminó de derribarse por completo.
El piloto que enderezó la nave fue Julio César Falcioni. En el estadio Marcelo Bielsa, el equipo pareció mostrarle al país que su "ADN" ya está impregnado en las células del plantel. Al orden defensivo y al equilibrio en el mediocampo le agregó la generación de juego que necesitaba. Los volantes corrieron y marcaron todo el partido, pero también fueron los principales artífices de la ofensiva "decana" para compensar la tarde errática de Leandro Díaz. Esta vez, el conjunto de 25 de Mayo y Chile no necesitó del aporte de su goleador para ganar, gustar y golear.
Los protagonistas coinciden en que la clave del momento tiene que ver con el asentamiento de una idea futbolística y la virtud de no conformarse tras la victoria sobre el "Millonario". "Principalmente ganamos por la unión del grupo. Estas últimas dos semanas estuvimos trabajando muy bien. Julio entendió cómo nos teníamos que unir. Estos últimos partidos fueron muy buenos; contra Banfield merecimos la victoria y contra River también lo habíamos hecho muy bien. Hoy por suerte metimos los tres goles que nos dieron la victoria y asientan al equipo", analizó Lautaro Godoy, la figura de la cancha, aún emocionado por una tarde memorable para él en lo personal, coronándola con el pasaje a octavos de final de su equipo.
En la misma línea, Renzo Tesuri, otro de los goleadores del día, valoró la ambición del plantel para continuar la senda de la evolución. "Sabíamos que después de la victoria contra River iba a ser importante que sigamos el mismo camino. No nos conformamos, nos preparamos estas dos semanas para este partido y lo tomamos como una final. Julio nos pidió tomarlo con seriedad y así lo jugamos; nos permite irnos con una buena imagen", explicó el volante mendocino.
Tesuri también puso la mirada en lo que viene. "Va a ser un semestre duro, nos vamos a preparar para pelearlo. Tendremos que competir de la mejor manera en todas las canchas. Terminamos el primer semestre bien, pero no nos vamos a conformar para que Julio pueda ver el equipo que quiere", dijo, mientras que también valoró el apoyo incondicional de la hinchada: "Al hincha se le agradece. Cuando las cosas van mal, ellos te llenan la cancha, te reciben como si fuésemos punteros. Estamos muy agradecidos porque están siempre con nosotros, apoyándonos y dándonos cariño".
El tercer goleador de la tarde-noche rosarina fue Nicolás Laméndola, quien ya salió en todos los highlights posibles en redes sociales por su buena actuación: dos asistencias, un gol y caños que dieron la vuelta al país dejaron más que satisfecho a un "Chueco" que esta vez se fue contento de los vestuarios.
"Siempre hacer un gol con esta camiseta me llena de orgullo. Me tocó hacer dos asistencias y un gol, creo que eso es increíble. La idea es seguir por este camino. No sé si esta será mi última vez con el club, pero estoy muy contento por cerrar así el semestre", dijo, llamando la atención de los presentes al dejar implícita cierta duda sobre su continuidad en el club.
"El triunfo es para la gente. Nos tocó lejos la cancha, pero vinieron igual y eso es increíble. Dejaron todo para venir a vernos. Es un club del cual soy hincha y en el que siempre voy a estar presente", dijo antes de referirse a las claves de la mejoría del equipo: "La diferencia entre antes y después es que ahora la pelota entró. Hubo muchos partidos en los que merecimos algo más pero no teníamos esa cuota de suerte. Venimos de una semana dura y ganamos, que es lo importante".
Finalizado el semestre y a sabiendas de que esta "mini racha" se pospondrá al menos dos meses por el receso mundialista, es inevitable preguntarse: ¿Qué hubiese pasado si esta levantada llegaba antes? Atlético podría haber aprovechado, tal vez, este buen envión y sacar más puntos. Pero el proceso era necesario. La mejoría llegó en un momento lógico para un entrenador que llegó sin pretemporada previa, con un plantel heredado y apenas un puñado de partidos para intentar conocer a sus jugadores mientras la tabla le pedía a gritos obtener resultados.
Ahora, la tarea para el cuerpo técnico estará fuera de las canchas. Y será un trabajo en conjunto con la comisión directiva: con la racha positiva y la certeza de buenos rendimientos individuales, la CD y el entrenador tendrán una base importante a partir de la cual construir el plantel de cara al próximo semestre. Una segunda parte del año que seguirá apretando en las tablas -por lo que continuar sumando será un imperativo- pero que también tendrá el desafiante objetivo de soñar con competir hasta las rondas finales de la Copa Argentina.