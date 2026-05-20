Final feliz: así terminó la odisea de la familia Vega para ver el triunfo de Atlético Tucumán en Rosario

Rosa Salinas, César Vega y Nicole Vier se bajaron prácticamente corriendo del taxi. Eran las 16.40, faltaban sólo veinte minutos para que el duelo entre Atlético Tucumán y Talleres comenzara de manera oficial, y la familia Vega venía de completar una extenuante carrera de más de 18 horas contra el tiempo. Cerca del acceso al estadio Marcelo Bielsa los esperaba un conocido de la casa: el ex ídolo “decano” Juan Pablo Pereyra, actual representante de Leonel Vega, quien aguardaba con las tres entradas en la mano para la mamá, el papá y la pareja del volante. Cuando por fin encontraron sus asientos en una de las plateas del Coloso, recién ahí pudieron respirar con tranquilidad. La travesía en la ruta había llegado a su fin; ahora era el momento del fútbol.