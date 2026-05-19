A los 41 años, Cristiano Ronaldo fue convocado para disputar el Mundial y batirá un récord inédito

Resumen para apurados
- Cristiano Ronaldo, de 41 años, fue incluido en la lista de Portugal para el Mundial 2026 en Norteamérica, logrando el récord inédito de participar en seis Copas del Mundo.
- Desde su debut en 2006, CR7 asistió a todas las ediciones. En esta ocasión, compartirá el récord con Messi y liderará un equipo con figuras como Bernardo Silva y Bruno Fernandes.
- Este hito marca un precedente de longevidad deportiva. El torneo representa la última oportunidad para que el delantero conquiste el trofeo más importante junto a su selección.
Cristiano Ronaldo volverá a escribir una página histórica en el fútbol mundial. A los 41 años, el delantero fue confirmado en la lista definitiva de Portugal para disputar el Mundial 2026 y se convertirá en uno de los pocos jugadores en participar de seis Copas del Mundo.
La convocatoria oficial del seleccionado luso confirmó la presencia de su capitán para el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. De esta manera, Cristiano alcanzará una marca histórica que también logrará Lionel Messi, quien igualmente disputará su sexta cita mundialista con la Selección argentina.
El portugués debutó en los Mundiales en Alemania 2006 y desde entonces estuvo presente en todas las ediciones: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora volverá a competir en 2026, ya con 41 años.
Portugal llega al Mundial con una selección llena de figuras
Más allá del impacto que genera la presencia de Cristiano, Portugal volverá a presentarse con uno de los planteles más poderosos del torneo.
La lista incluye nombres de enorme jerarquía internacional como Bernardo Silva, figura del Manchester City; Bruno Fernandes, capitán del Manchester United; y Rúben Dias, uno de los defensores más destacados del fútbol europeo.
También aparecen futbolistas jóvenes y explosivos como João Félix, Rafael Leão, Vitinha y Nuno Mendes, que convierten al conjunto portugués en uno de los equipos más temidos del Mundial.
Cómo será el camino de Portugal en el Mundial 2026
Portugal integrará el Grupo K y debutará el 17 de junio frente a República Democrática del Congo. Luego enfrentará a Uzbekistán y cerrará la fase inicial contra Colombia en uno de los partidos más atractivos de la zona.
Con Cristiano Ronaldo nuevamente como líder, el equipo europeo intentará conquistar por primera vez una Copa del Mundo y seguir ampliando la leyenda de uno de los futbolistas más determinantes de la historia.