Secciones
SociedadTurismo

Parece de otro planeta: un paisaje surrealista en el corazón de Catamarca

En la provincia menos poblada y alejado de toda ciudad, una reserva natural sorprende a los turistas.

Un área protegida al noroeste de Catamarca. Un área protegida al noroeste de Catamarca.
Hace 4 Hs

A 530 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, un mar seco de color blanco espera paciente para recibir a los visitantes. El paisaje fusiona una llanura inmensa con formaciones rocosas que simulan ser olas eternamente petrificadas y que no parecen ser de este planeta.

Vacaciones 2025: cuánto cuesta un alquiler en enero en las Sierras de Córdoba

Vacaciones 2025: cuánto cuesta un alquiler en enero en las Sierras de Córdoba

En la eco región del Alto andino y de la Puna, en el extremo noroeste de la provincia, se encuentra Antofagasta de la Sierra, el deparatmento menos poblado de Catamarca. En su corazón se encuentra el Área natural protegida Campo de Piedra Pómez, un área erosionada durante miles de años.

Parece de otro planeta: un paisaje surrealista en el corazón de Catamarca

Turismo en Catamarca: Campo de Piedra Pómez

Un mar de roca blanca con crestas rosadas se alza a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar como producto de la actividad volcánica. Se trata de un lugar caracterizado por la aridez del suelo y una gran amplitud térmica diaria con escasas precipitaciones durante todo el año.

Toda la región noroeste de Catamarca presenta claras señales de actividad volcánica. El Campo de Piedra Pómez se formó cerca de cien mil años atrás como resultado de las emisiones de los volcanes cercanos, en particular el volcán Blanco o Robledo cuyo cráter puede visitarse.

Parece de otro planeta: un paisaje surrealista en el corazón de Catamarca

Las visitas suelen realizarse con guías contratados en expediciones 4x4. Es recomendable contratar a un conocedor de la zona para visitarla debido al aislamiento del área protegida respecto a cualquier población habitada. Los recorridos suelen incluir los Gigantes de Piedra Pómez, los Balcones de Laguna purulla y la Lagunita Escondida.

Cómo llegar al Campo de Piedra Pómez

Para llegar al inusual destino desde San Fernando del Valle de Catamarca habrá que partir por la ruta 38 hacia el sur hasta conectar con la 60 hacia el oeste. Desde allí se deben tomar la ruta nacional 40 y, desde El Eje, la ruta 43 que lleva hacia Antofagasta de la Sierra.

Parece de otro planeta: un paisaje surrealista en el corazón de Catamarca

El inicio de esta carretera no es problemático, pero todo cambia al pasar por Villa Vil. A partir de este punto y hasta Campo de Piedra Pómez es necesario recorrer 161 kilómetros de ripio y cruzar zonas desérticas, rodeadas de montañas.

Temas Catamarca
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos
1

Javier Milei reordena su gabinete y crecen las dudas sobre Francos

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial
2

Lourdes Fernández, de Bandana, quedó envuelta en un entramado judicial

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer
3

Debuta la Boleta Única de Papel: qué marca hay que hacer

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades
4

Elecciones 2025: qué está prohibido y cómo denunciar irregularidades

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad
5

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado marcado por los chaparrones y la inestabilidad

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche
6

Denuncian otra agresión de patovicas a la salida de un boliche

Más Noticias
¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

¿Las frutas pueden dañar el hígado? Conocé cuáles podrían afectar tu salud hepática

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Comentarios