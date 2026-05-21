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“La pelota se me iba”: el "Dibu" Martínez contó que sufrió una fractura antes de la final

Tras conquistar la Europa League, el marplatense sorprendió al revelar que sintió fuertes molestias en una de sus manos durante el partido.

“La pelota se me iba”: el Dibu Martínez contó que sufrió una fractura antes de la final
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El arquero Emiliano Martínez reveló que disputó y ganó la final de la Europa League con el Aston Villa tras sufrir la fractura de un dedo durante el calentamiento previo.
  • A pesar del dolor y de admitir que la pelota se le escapaba, el arquero argentino completó el partido sin recibir goles, logrando un histórico triunfo por 3 a 0 ante el Friburgo.
  • La lesión encendió las alarmas en la Selección argentina de cara al Mundial 2026, mientras se espera un parte médico oficial del Aston Villa sobre la gravedad de la fractura.
Resumen generado con IA

Emiliano Martínez volvió a convertirse en protagonista de una noche histórica para el Aston Villa, aunque esta vez no solamente por sus atajadas. Después de la goleada 3-0 sobre Friburgo que le permitió al conjunto inglés conquistar la Europa League, el arquero argentino sorprendió al revelar que disputó la final con un dedo roto.

La situación había generado preocupación incluso antes del comienzo del partido. Durante la entrada en calor, las cámaras enfocaron al arquero campeón del mundo mientras recibía atención médica en una de sus manos y mostraba claros gestos de dolor. En ese momento no trascendió qué había ocurrido, aunque finalmente el propio futbolista explicó la gravedad de la lesión.

La confesión del "Dibu" tras la consagración

“Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor y para mí no hay mal que por bien no venga”, contó el marplatense en medio de los festejos por el título europeo.

El arquero también explicó las complicaciones que sintió durante el encuentro. “Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”, reconoció entre risas, aunque dejando en claro que la molestia fue importante.

A pesar del dolor, Martínez decidió continuar en cancha y fue una de las figuras de la final, sosteniendo el arco del Aston Villa en cero durante los 90 minutos.

Una nueva actuación decisiva

El equipo inglés logró imponerse con autoridad frente al Friburgo y levantó uno de los títulos más importantes de su historia reciente. Junto al "Dibu" también celebró Emiliano Buendía, otro de los argentinos que integra el plantel campeón.

Martínez fue ovacionado por los hinchas del Aston Villa durante toda la jornada y, después del encuentro, se mostró especialmente emocionado por compartir el momento con su familia.

“Es un orgullo. Toda mi familia estaba ahí abajo y ver a la gente del club así es increíble”, expresó el arquero.

Expectativa en la selección argentina

Las declaraciones del "Dibu" rápidamente encendieron las alarmas entre los hinchas argentinos por la cercanía del Mundial 2026. Hasta el momento, Aston Villa no difundió un parte médico oficial sobre la lesión ni confirmó si efectivamente existe una fractura.

Mientras tanto, la preocupación gira alrededor de la recuperación del arquero titular de la Selección argentina, que aparece como una de las piezas clave para el equipo de Lionel Scaloni de cara a la defensa del título mundial.

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