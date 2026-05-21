“La pelota se me iba”: el "Dibu" Martínez contó que sufrió una fractura antes de la final

La situación había generado preocupación incluso antes del comienzo del partido. Durante la entrada en calor, las cámaras enfocaron al arquero campeón del mundo mientras recibía atención médica en una de sus manos y mostraba claros gestos de dolor. En ese momento no trascendió qué había ocurrido, aunque finalmente el propio futbolista explicó la gravedad de la lesión.