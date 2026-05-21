El sueño postergado que Mauro Icardi le cumplió a China Suárez en Japón: ¿qué pasó?

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras cumplirle un importante deseo a China Suárez. Según trascendió en las últimas horas, la pareja viajó a Japón, un destino muy especial para la actriz debido a sus raíces familiares. La información surgió a través del periodista Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria.