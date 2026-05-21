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El sueño postergado que Mauro Icardi le cumplió a China Suárez en Japón: ¿qué pasó?

Mauro Icardi y China Suárez sorprendieron al mundo del espectáculo con un viaje a Japón. El futbolista le cumplió un sueño pendiente a la actriz, quien mantiene un vínculo especial con el país asiático debido a su historia familiar.

El sueño postergado que Mauro Icardi le cumplió a China Suárez en Japón: ¿qué pasó?
China Suárez
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mauro Icardi y la China Suárez viajaron recientemente a Japón para cumplir un sueño pendiente de la actriz, vinculado a sus raíces familiares, según reveló la prensa.
  • Suárez postergó este viaje antes por la salud de su hija Magnolia. Tras recorrer Japón, la pareja planea visitar Turquía antes de regresar definitivamente a la Argentina.
  • El viaje consolida la relación de la pareja lejos de la atención mediática local, marcando un hito en su agenda personal mientras se preparan para sus próximos compromisos.
Resumen generado con IA

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras cumplirle un importante deseo a China Suárez. Según trascendió en las últimas horas, la pareja viajó a Japón, un destino muy especial para la actriz debido a sus raíces familiares. La información surgió a través del periodista Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria.

Benjamín Vicuña habló sobre la China Suárez y expresó su deseo de recomponer la relación

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El cronista confirmó que ambos ya se encuentran en el país asiático disfrutando de una nueva escapada juntos. Este viaje representa un momento significativo para la relación, consolidando su vínculo lejos de los medios locales mientras recorren los lugares de origen de la familia de la intérprete.

El sueño cumplido de la China Suárez

Durante el programa, el periodista Méndez explicó que este viaje tenía un significado especial para la actriz porque representaba una experiencia pendiente desde hacía tiempo. Según recordó, China Suárez no concretó anteriormente un viaje a Japón junto a Marley debido a que su hija Magnolia estuvo internada en ese momento.

“Ella no pudo ir en su momento con Marley porque estaba internada Magnolia y fue Jimena Barón”, comentó el panelista al dar detalles sobre el motivo por el cual este destino constituía un sueño postergado para la actriz.

Además de confirmar el viaje a Japón, Méndez adelantó cuáles serían los próximos movimientos de la pareja. De acuerdo con lo informado, tras su estadía en Asia, Mauro Icardi y China Suárez viajarán a Turquía antes de regresar nuevamente a la Argentina.

El periodista también contó que el futbolista ya pidió reencontrarse con sus familiares durante los próximos días. Todo esto ocurre en medio de una agenda personal y profesional que mantiene gran atención mediática.

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