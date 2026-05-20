Benjamín Vicuña habló sobre la China Suárez y expresó su deseo de recomponer la relación

Resumen para apurados
- Benjamín Vicuña expresó recientemente en Infobae su deseo de mejorar la relación con su expareja, la China Suárez, para priorizar el bienestar de sus hijos en común.
- Tras su separación, la relación entre ambos se volvió compleja y distante, sumando tensiones por decisiones familiares como el viaje de sus hijos a Turquía con la actriz.
- Las declaraciones del actor buscan reducir la conflictividad mediática y establecer una convivencia armoniosa y de mutuo acuerdo para la crianza futura de los niños.
La relación entre Benjamín Vicuña y China Suárez atraviesa desde hace tiempo un escenario marcado por la distancia y los desacuerdos. Aunque ambos comparten la crianza de sus hijos, las diferencias personales y familiares habrían complicado el vínculo luego de la separación.
Uno de los momentos de mayor tensión surgió cuando el actor chileno se mostró en desacuerdo con la posibilidad de que los niños se mudaran junto a su madre a Turquía. Finalmente, los hijos viajaron, pero la relación entre los artistas no logró recomponerse por completo.
En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, Vicuña habló abiertamente sobre el presente que atraviesa con su ex pareja y reconoció las dificultades que enfrentan desde hace tiempo.
Qué dijo Benjamín Vicuña sobre su vínculo con la China Suárez
Durante la entrevista, Benjamín Vicuña admitió que la relación con la actriz viene siendo compleja desde hace un largo período. “Durante mucho tiempo lo tuvimos estando separados”, expresó al referirse al vínculo que mantienen actualmente.
Sin embargo, el actor también dejó en claro que conserva la intención de mejorar la relación por el bienestar de sus hijos. “Compartimos muchas cosas y yo espero que algún día se pueda tener un poquito de sentido común y de buena onda, básicamente por los chicos”, señaló.
Las declaraciones reflejan un intento de bajar el nivel de conflicto y encontrar un punto de entendimiento, especialmente en lo relacionado con la crianza y la vida familiar. Aunque no dio detalles sobre cómo es hoy el contacto cotidiano entre ambos, sus palabras dejaron ver que mantiene la esperanza de alcanzar una convivencia más armoniosa en el futuro.