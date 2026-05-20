Secciones
EspectáculosFamosos

Benjamín Vicuña habló sobre la China Suárez y expresó su deseo de recomponer la relación

Benjamín Vicuña habló sobre su actual relación con China Suárez, recordó los conflictos que atravesaron tras la separación y expresó su deseo de mejorar el vínculo por el bienestar de sus hijos.

“Por los chicos”: el pedido de Benjamín Vicuña para recomponer la relación con la China Suárez
“Por los chicos”: el pedido de Benjamín Vicuña para recomponer la relación con la China Suárez Caras
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Benjamín Vicuña expresó recientemente en Infobae su deseo de mejorar la relación con su expareja, la China Suárez, para priorizar el bienestar de sus hijos en común.
  • Tras su separación, la relación entre ambos se volvió compleja y distante, sumando tensiones por decisiones familiares como el viaje de sus hijos a Turquía con la actriz.
  • Las declaraciones del actor buscan reducir la conflictividad mediática y establecer una convivencia armoniosa y de mutuo acuerdo para la crianza futura de los niños.
Resumen generado con IA

La relación entre Benjamín Vicuña y China Suárez atraviesa desde hace tiempo un escenario marcado por la distancia y los desacuerdos. Aunque ambos comparten la crianza de sus hijos, las diferencias personales y familiares habrían complicado el vínculo luego de la separación.

Uno de los momentos de mayor tensión surgió cuando el actor chileno se mostró en desacuerdo con la posibilidad de que los niños se mudaran junto a su madre a Turquía. Finalmente, los hijos viajaron, pero la relación entre los artistas no logró recomponerse por completo.

Yanina Latorre reveló el conflicto que enfrenta Mauro Icardi con la China Suárez por su futuro

Yanina Latorre reveló el conflicto que enfrenta Mauro Icardi con la China Suárez por su futuro

En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, Vicuña habló abiertamente sobre el presente que atraviesa con su ex pareja y reconoció las dificultades que enfrentan desde hace tiempo.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre su vínculo con la China Suárez

Durante la entrevista, Benjamín Vicuña admitió que la relación con la actriz viene siendo compleja desde hace un largo período. “Durante mucho tiempo lo tuvimos estando separados”, expresó al referirse al vínculo que mantienen actualmente.

Sin embargo, el actor también dejó en claro que conserva la intención de mejorar la relación por el bienestar de sus hijos. “Compartimos muchas cosas y yo espero que algún día se pueda tener un poquito de sentido común y de buena onda, básicamente por los chicos”, señaló.

Las declaraciones reflejan un intento de bajar el nivel de conflicto y encontrar un punto de entendimiento, especialmente en lo relacionado con la crianza y la vida familiar. Aunque no dio detalles sobre cómo es hoy el contacto cotidiano entre ambos, sus palabras dejaron ver que mantiene la esperanza de alcanzar una convivencia más armoniosa en el futuro.

Temas Benjamín VicuñaEugenia "China" Suárez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Mi niña eterna”: el desgarrador mensaje de Benjamín Vicuña para Blanca en su cumpleaños

“Mi niña eterna”: el desgarrador mensaje de Benjamín Vicuña para Blanca en su cumpleaños

La historia oculta detrás de la ruptura de Guido Kaczka y Florencia Bertotti: ¿qué pasó realmente?

La historia oculta detrás de la ruptura de Guido Kaczka y Florencia Bertotti: ¿qué pasó realmente?

Pampita le dedicó un conmovedor mensaje a Blanca Vicuña el día en que hubiera cumplido 20 años

Pampita le dedicó un conmovedor mensaje a Blanca Vicuña el día en que hubiera cumplido 20 años

Lo más popular
Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
1

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el Negro Luengo revivió sus años con Maradona
2

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el "Negro" Luengo revivió sus años con Maradona

El Consejo Superior de la UNT postergó la Asamblea Universitaria para el 10 de junio
3

El Consejo Superior de la UNT postergó la Asamblea Universitaria para el 10 de junio

Cruces sobre una denuncia contra la Obra Social de Prensa de Tucumán
4

Cruces sobre una denuncia contra la Obra Social de Prensa de Tucumán

Temporada de tempestades
5

Temporada de tempestades

Ranking notas premium
Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura
1

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
2

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
3

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT
4

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución
5

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución

Más Noticias
De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el Negro Luengo revivió sus años con Maradona

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el "Negro" Luengo revivió sus años con Maradona

La comisión de Transporte del Concejo Deliberante capitalino tratará hoy la suba del boleto

La comisión de Transporte del Concejo Deliberante capitalino tratará hoy la suba del boleto

El Consejo Superior de la UNT postergó la Asamblea Universitaria para el 10 de junio

El Consejo Superior de la UNT postergó la Asamblea Universitaria para el 10 de junio

“No somos impugnadores seriales”: Cabrera y Abdala justificaron su presentación judicial contra la candidatura de Pagani en la UNT

“No somos impugnadores seriales”: Cabrera y Abdala justificaron su presentación judicial contra la candidatura de Pagani en la UNT

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Cruces sobre una denuncia contra la Obra Social de Prensa de Tucumán

Cruces sobre una denuncia contra la Obra Social de Prensa de Tucumán

Protesta, tensión y promesa de diálogo en la Escuela Normal

Protesta, tensión y promesa de diálogo en la Escuela Normal

“Tafí Viejo, verdor sin tiempo”: cómo impactó en los artistas el premio Martín Fierro

“Tafí Viejo, verdor sin tiempo”: cómo impactó en los artistas el premio Martín Fierro

Comentarios