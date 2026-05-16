“Nunca vi un amor igual”: la emoción de la "China" Suárez en los festejos de Icardi campeón con Galatasaray

Resumen para apurados
- Mauro Icardi y la 'China' Suárez celebraron el título del Galatasaray en la Superliga de Turquía en Estambul, donde la actriz se emocionó por la gran ovación al delantero.
- El futbolista fue figura de la temporada y sumó un nuevo trofeo a sus 33 años. Durante el festejo, ambos intercambiaron mensajes románticos que se volvieron virales en redes sociales.
- El evento consolida la imagen pública de la pareja mientras persiste la incertidumbre sobre la continuidad de Icardi en el club turco para la próxima temporada futbolística.
La consagración del Galatasaray en la Superliga de Turquía dejó imágenes de pura emoción dentro y fuera de la cancha. Y una de las escenas más comentadas de la noche tuvo como protagonistas a Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez, quienes vivieron un momento cargado de romanticismo durante los festejos en el estadio Ali Sami Yen.
La actriz acompañó al delantero rosarino en su salida al campo de juego y no pudo contener las lágrimas al ver la ovación que recibió por parte de los hinchas turcos. Las cámaras la captaron emocionada mientras caminaban tomados de la mano por el túnel y nuevamente cuando Icardi saludó a la multitud desde el césped.
El ex delantero de la Selección fue una de las grandes figuras del equipo a lo largo de la temporada y volvió a ser recibido como un verdadero ídolo por los fanáticos del club turco. A sus 33 años, Icardi sumó un nuevo campeonato a su carrera, aunque su continuidad en el equipo para la próxima temporada todavía no está confirmada.
Mauro Icardi y la ''China'' SuÃ¡rez estuvieron juntos en los festejos de Galatasaray tras la consagraciÃ³n en la Ãºltima Superliga de TurquÃa. pic.twitter.com/c75Psq7RvF— MDZ Online (@mdzol) May 15, 2026
Después de la celebración en el estadio, ambos compartieron mensajes románticos en redes sociales que rápidamente se viralizaron. “Nunca vi un amor igual”, escribió la China Suárez en una historia de Instagram, donde además aseguró que el futbolista “merece todo este amor y más”.
Por su parte, Icardi respondió con otra declaración que generó repercusión entre sus seguidores. Junto a una foto de la actriz, publicó: “Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida”.
La noche en Estambul estuvo marcada por un clima de fiesta total, con un imponente show de luces, humo y música para celebrar un nuevo título del Galatasaray. Tras el emotivo momento junto a Suárez, Icardi se sumó al resto del plantel para levantar la copa frente a miles de hinchas que colmaron el estadio.
Entre lágrimas, declaraciones de amor y una nueva vuelta olímpica, el delantero argentino volvió a quedar en el centro de la escena tanto por su presente deportivo como por su historia personal.