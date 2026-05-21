Plazo fijo a 30 días por $500.000: los bancos con mejores TNA al 21 de mayo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa día a día la Tasa Nominal Anual (TNA) de los plazos fijos a 30 días de los principales bancos del país. Después de semanas de una caída en los intereses que ofrecen las entidades financieras, la curva parece haber empezado a aplanarse. Mientras que algunos de los bancos con mayor volumen de depósitos bajaron sus TNA, otros lograron mantener lo que ofrecían hace algunos días.