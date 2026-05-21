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Plazo fijo a 30 días por $500.000: los bancos con mejores TNA al 21 de mayo

El BCRA informó una diferencia de casi 10 puntos entre los bancos que más o menos rendimientos ofrecen por plazos fijos.

Plazo fijo a 30 días por $500.000: los bancos con mejores TNA al 21 de mayo
Foto: Ámbito Financiero
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Banco Central informó el 21 de mayo las tasas de interés para plazos fijos a 30 días en Argentina, mostrando una brecha de casi 10 puntos entre las entidades bancarias.
  • Tras semanas de caídas consecutivas en los rendimientos, la curva de tasas de interés comenzó a estabilizarse, aunque las ganancias reales continúan siendo notablemente bajas.
  • La disparidad de tasas obliga a los ahorristas a comparar opciones para mitigar la pérdida de poder adquisitivo frente a alternativas como las billeteras virtuales.
Resumen generado con IA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa día a día la Tasa Nominal Anual (TNA) de los plazos fijos a 30 días de los principales bancos del país. Después de semanas de una caída en los intereses que ofrecen las entidades financieras, la curva parece haber empezado a aplanarse. Mientras que algunos de los bancos con mayor volumen de  depósitos bajaron sus TNA, otros lograron mantener lo que ofrecían hace algunos días.

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El plazo fijo, ante el desplome de las ganancias que reciben los inversionistas, pierde poder de atracción. La comparativa de TNA entre bancos se vuelve fundamental para hacer rendir el dinero, principal objetivo al momento de invertir. Al 21 de mayo de 2026, invertir en plazo fijo, incluso volúmenes altos, sigue representando ganancias bajas.

Cuánto gano por un plazo fijo de $500.000 a 30 días

El BCRA elabora una lista con los principales bancos en recepción de inversión de plazos fijos en Argentina. El volumen de clientes con dinero depositado que manejan estas entidades no coincide necesariamente con los bancos que mejores rendimientos ofrecen. Dentro de los principales, estos son, en orden decreciente, los que mejores rendimientos generan con un plazo fijo de $500.000 a 30 días.

  • Banco Provincia: ganancia de $8,013.70 
  • BBVA: ganancia de $7,705.48 
  • Banco Galicia: ganancia de $7,500.00 
  • Macro: ganancia de $7,397.26 
  • Banco Nación: ganancia de $7,191.78 
  • Credicoop: ganancia de $7,191.78 
  • Banco Patagonia: ganancia de $7,191.78 
  • ICBC: ganancia de $7,191.78 
  • Banco Ciudad: ganancia de $6,986.30 
  • Banco Santander: ganancia de $6,164.38
  • Masventas: ganancia de $9,863.01 
  • VOII: ganancias de $9,863.01 
  • Crédito Regional: ganancias de $9,863.01 
  • Meridian: ganancia de $9,657.53 
  • CMF: ganancia de $9,554.79 
  • BICA: ganancia de $9,452.05 
  • Banco Sol: ganancia de $9,041.10 
  • REBA: ganancias de $9,041.10 
  • Mariva: ganancia de $8,630.14 
  • Banco Tierra del Fuego: $8,630.14
  • Bibank: ganancias de $8,630.14 
  • Banco de Córdoba: ganancia de $8,527.40 
  • Banco Julio SA: ganancia de $8,219.18 
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